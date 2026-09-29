Paipa se prepara para la edición 52 del Concurso Nacional de Bandas Musicales

Cada año el departamento de Boyacá vive uno de los eventos musicales de más reconocidos en la región el Concurso Nacional de Bandas, un evento que rinde homenaje a la riqueza cultural y los grandes referentes de la música colombiana.

Este año el concurso llega a su edición 52, el cual estará marcado por homenajes a figuras icónicas de la música como Pedro Morales, José Rozo, Alfredo Gutiérrez y Delia Zata Olivella entre otros. Además, contará con la participación de más de 32 agrupaciones que interpretaran obras de los artistas dentro de sus respectivas categorías.

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En entrevista en Lo Más Caracol, Héctor Maniel Bajicá, gerente de la Corporación Concurso Nacional de Bandas (Corbandas) compartió las novedades que traerá esta fiesta de música andina y regional “las persona se van a encontrar con un ambiente festivo de música de todo el país, de todas las regiones. Será un fin de semana cargado de mucho folclor”, aseguró Héctor.

Quienes visiten Paipa, podrán disfrutar de actividades como:

Presentaciones de patrimonio en acústica a todo público.

Verbenas populares.

Conciertos con la Banda Nacional de Colombia y la Banda Sinfónica de la Policía Nacional.

Oferta gastronómica y turística de la región.

El concurso es reconocido como patrimonio inmaterial de la nación, por eso, reúne a agrupaciones de las diversas regiones del país, incluyendo Putumayo, Nariño, Amazonia, la Costa Caribe y el centro de Colombia.

Serán cuatro días cargados donde Paipa se vestirá de gala para recibir a los amantes de la música y disfrutar del patrimonio y la memoria colombiana.