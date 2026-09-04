Congresistas reaccionan al proceso contra Álvaro Uribe y piden respeto por la justicia

El expresidente Uribe al llegar a la indagatoria a las afueras del búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá

El proceso judicial que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez generó nuevas reacciones en el Congreso de la República, donde dirigentes de distintos sectores políticos fijaron sus posiciones frente a la actuación de la justicia y la necesidad de garantizar el debido proceso.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, expresó su respaldo al exmandatario y aseguró que él acudió ante las autoridades con respeto por las instituciones.

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“Acompaño con afecto y solidaridad al presidente @AlvaroUribeVel, quien acude ante la justicia con la serenidad de quien ha respetado la Constitución, las leyes y ha dedicado su vida al servicio de Colombia”.

Henríquez agregó que existe un compromiso con el respeto a las instituciones y al proceso judicial: “Somos profundamente respetuosos de las instituciones, la justicia y el debido proceso”, sostuvo Henríquez.

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Desde una posición diferente, el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, sostuvo que el proceso debe centrarse en el esclarecimiento de los hechos y en las víctimas.

“La discusión no es sobre el ‘Petro-Uribismo’, sino para que usted responda por hechos gravísimos donde Colombia quiere saber la verdad”. Ocampo también hizo referencia a hechos relacionados con víctimas del conflicto armado y cuestionó que el proceso sea llevado al terreno de la confrontación política.

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Por su parte, el representante a la Cámara por Caldas, Matheo Hidalgo, también se pronunció sobre el proceso afirmando que el expresidente Uribe le ha “entregado una vida entera de servicio a la patria, esté solamente por testimonios de oídas, acudiendo a la justicia nuevamente para esclarecer cosas que no le corresponden”.

Mientras que el representante del Partido Verde, Jaime Raúl Salamanca, manifestó su respaldo a las víctimas y a la actuación de la justicia.

“Nos ponemos del lado de las víctimas, respaldamos a la justicia en el propósito de llegar a la verdad, independientemente de la persona que hoy está rindiendo indagatoria, a quien se le debe garantizar el debido proceso y su derecho a la defensa”.

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Las reacciones evidencian las posiciones encontradas que genera el proceso contra el expresidente Uribe, entre quienes defienden su actuación ante la justicia y quienes reclaman que se esclarezcan los hechos, con garantías tanto para las víctimas como para el investigado.