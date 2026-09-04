Polémica por viaje de Petro a México: Avianca cancela sus tiquetes por la lista Clinton

Avianca explicó finalmente la razón por la que canceló los tiquetes que tenía el expresidente Gustavo Petro para viajar a México, después de que el caso generara una controversia pública.

La aerolínea confirmó que canceló las reservas y que devolverá la totalidad del dinero pagado. Según explicó, la decisión se tomó durante una revisión de cumplimiento de sus procedimientos habituales, en la que identificó que el nombre de Petro aparece en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como lista SDN, o como se conoce en el país ‘Lista Clinton’.

¿Qué es la llamada lista Clinton y porque implica restriccones con Avianca?

Se trata de una lista administrada por la OFAC, una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de aplicar y administrar diferentes programas de sanciones económicas.

La inclusión en esta lista implica restricciones dentro del régimen de sanciones claramente de Estados Unidos. Por lo que, según Avianca, esas restricciones deben ser tenidas en cuenta por la compañía al momento de prestar determinados servicios o realizar transacciones. Ya que la aerolínea tiene presencia en Estados Unidos, realiza transacciones a través de su sistema financiero y cuenta con activos y sociedades vinculadas en ese país.

Avianca agregó que también procesa operaciones en dólares a través del sistema bancario estadounidense, opera rutas hacia ese país y utiliza tecnología y bienes de origen norteamericano. En ese sentidos, entonces sostuvo que debe cumplir las sanciones que le resulten obligatorias y que no puede prestar determinados servicios ni realizar transacciones en favor de personas o entidades incluidas en esas listas.

¿Qué pasó con los tiquetes de Petro?

La carta que Avianca le envió inicialmente al expresidente detalla que fueron identificadas dos reservas en las que aparecía su nombre y el de otras dos personas.

Los vuelos correspondían a la ruta Bogotá–Ciudad de México, programada para el 30 de agosto de 2026, y Ciudad de México–Bogotá, para el 2 de septiembre. Las reservas habían sido adquiridas a través de una agencia de viajes en Ecuador, que como se ha mencionado y fueron canceladas. Sin embargo, las otras dos personas incluidas en las mismas reservas no fueron afectadas y podían conservar sus vuelos.

Teniendo en cuenta eso, la aerolínea despues de la revisión confirmó que hará el reembolso total del valor pagado por los tiquetes del expresidente. Como la compra se hizo en efectivo mediante una agencia en Ecuador, Avianca solicitó los datos bancarios de quien realizó la reserva para tramitar la devolución.

Avianca niega una motivación política

Uno de los puntos que la compañía quiso dejar claros es que la decisión no obedeció a razones políticas.

En su pronunciamiento, Avianca aseguró que la medida no responde a “consideraciones políticas ni discrecionales”, sino exclusivamente al cumplimiento de las obligaciones regulatorias que considera aplicables a sus operaciones. Donde, además tambien lo expresaba en la misma carata enviada a Petro.

¿La OFAC ordenó directamente cancelar el vuelo?

La compañía explica que realizó una revisión interna, identificó el nombre de Petro en la lista SDN y, a partir de las regulaciones que considera aplicables a sus operaciones, tomó la decisión de cancelar los tiquetes.

Es decir, la explicación entregada por Avianca, para tener en cuenta, no habla de una orden directa de la OFAC para cancelar el viaje, sino del cumplimiento de las obligaciones regulatorias que, según la aerolínea, le corresponden.

Tampoco se establece en los documentos que Petro tenga una prohibición general para viajar a México o para salir de Colombia. Lo que Avianca sostiene es que no podía prestarle el servicio bajo las regulaciones que considera vinculantes para la compañía.