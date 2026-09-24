“Inviertan y vuelvan a creer en Colombia”: vicepresidente Restrepo ante la Asamblea de la ONU

Con un mensaje al mundo para que inviertan en nuestro país, el vicepresidente José Manuel Restrepo terminó su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Después de cuestionar a la Organización en nombre del presidente Abelardo De La Espriella, y de asegurar que los países necesitan de herramientas para combatir el terrorismo y el narcotráfico; el vicepresidente alzó una invitación a la comunidad internacional.

La invitación es para que inviertan y vuelvan a creer en Colombia.

“Vengan a Colombia. Inviertan en Colombia. Crezcan y prosperen con Colombia. Crean en Colombia. No les prometo un país perfecto, pero sí les aseguro que trabajo sin descanso para construir una nación más segura, más próspera y con mayores oportunidades para su gente”, dijo.