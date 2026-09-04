Gobierno nacional nombra nuevo director de Hidrocarburos

La Superindustria ya había abierto investigación a otras 12 estaciones por presuntos incumplimientos en la indicación de precios de venta de combustible. Foto: Getty Images( Thot )

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Germán Orlando León Duarte como nuevo director de Hidrocarburos, una posición clave dentro de la institucionalidad del sector energético colombiano.

Con este nombramiento, León Duarte asumirá la responsabilidad de liderar las acciones orientadas al fortalecimiento y desarrollo de la industria de los hidrocarburos, así como de coordinar iniciativas clave para la gestión de los recursos energéticos nacionales.

La Dirección de Hidrocarburos tiene un rol determinante en la coordinación de acciones que impactan la exploración, producción y administración de los recursos energéticos, por lo que este nombramiento cobra especial importancia dentro de los planes del Gobierno para el sector.

La designación refleja la apuesta del Gobierno por fortalecer la capacidad institucional de la entidad y avanzar en la implementación de estrategias que contribuyan a garantizar la seguridad energética y el desarrollo sostenible del sector.

Se espera que el nuevo director lidere procesos orientados a consolidar las políticas públicas relacionadas con los hidrocarburos y a responder a los desafíos que enfrenta la industria en el actual escenario energético.