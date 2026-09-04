Beyoncé celebra 45 años con la edición de lujo por el vigésimo aniversario de su álbum ‘B’Day’

Los Angeles, CA, Sunday, March 14, 2021 - Beyonce makes History with the Best E&B Performance winning 28 Grammys, more that any female or male performer, accepts the award for Best R&B Performance at the 63rd Grammy Award outside Staples Center. (Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images)Los Angeles, CA, Sunday, March 14, 2021 - Beyonce makes History with the Best E&B Performance winning 28 Grammys, more that any female or male performer, accepts the award for Best R&B Performance at the 63rd Grammy Award outside Staples Center. (Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images) / Robert Gauthier

Este viernes, la cantautora, actriz y empresaria estadounidense Beyoncé lanzó una versión remasterizada de su álbum de 2006 “B’Day” para conmemorar el vigésimo aniversario y celebrar su cumpleaños número 45 este 4 de septiembre.

¿Qué incluye esta nueva versión de lujo?

Beyoncé ha incluido grabaciones en español, temas extra previamente publicados y algunas canciones inéditas, como “Can I Watch You” con Pharrell y una nueva versión en español de “Irreplaceable” con la voz de la fallecida Selena Quintanilla, también previamente publicada.

“Quería que el álbum fuera grandioso, con mucha percusión, potente, con ritmo rápido y lleno de energía, y era importante para mí que usáramos instrumentación en vivo”, declaró.

“El hip-hop estaba en auge en aquel entonces, pero yo luchaba por preservar los puentes, las melodías y las armonías que siempre han sido la esencia del R&B”, afirmó.

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“El objetivo era fusionar esos dos mundos mediante el arte del sampleo. Me encantaba el minimalismo de un hermoso arreglo vocal sobre un sencillo bucle de batería o una guitarra clásica como en ‘Irreplaceable’… pero solo si el 808 sonaba con fuerza de fondo”, dijo en un comunicado.

Para la reedición, Beyoncé remasterizó las canciones y los vídeos, que fueron recoloreados y finalizados en 4K.

El vídeo renovado de “Déjà Vu”, con la participación de Jay-Z, también se lanzó junto con el álbum.

¿Qué colaboraciones incluye el disco?

La edición de lujo del vigésimo aniversario de ‘B’Day’ incluye varias canciones inéditas, entre ellas “Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)” con Maluma, que marca su primera colaboración con el artista colombiano.

El lanzamiento señala que la canción samplea “La Negra Tiene Tumbao” de Celia Cruz y que Beyoncé “admira desde hace mucho tiempo el orgullo de Cruz por su cultura africana”.

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La canción fue producida por Beyoncé, Edgar Barrera y Casta, y coproducida por Ali “Ali Ali” Álvarez.

Además, la reedición incluye “Irreemplazable (Como La Flor)” con Selena Quintanilla, aprobada por su patrimonio.

El comunicado señala que Beyoncé “admiraba profundamente a Selena”, también texana, “y recuerda haberla escuchado en la radio en Houston”, reconociendo que la fallecida cantante inspiró la grabación de su EP en español de 2007, ‘Irreemplazable’.

¿Qué otras canciones vienen en el álbum?

‘B’Day 20th Anniversary Edition’ también incluye temas nuevos y poco comunes como “Morning Dew (Donk)”, “Can I Watch You”, producida por Beyoncé y Pharrell, “My First Time”, “Lost Yo Mind”, “Creole” y “Back Up”.