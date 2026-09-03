Se estrenó el nuevo tráiler de la película ‘La nueva Focker’ con Ariana Grande. ¿Volverá del retiro?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 09: Ariana Grande attends the AFI Awards Luncheon at the Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on January 09, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Emma McIntyre/WireImage) / Emma McIntyre

Este jueves se estrenó el nuevo tráiler de la próxima película de la cantautora y actriz estadounidense Ariana Grande, ‘La nueva Focker’.

Esta es la cuarta entrega de la saga cinematográfica de ‘La familia de mi novia’ y la secuela de ‘La familia de mi novia: Los pequeños Focker’ de 2010.

¿Vuelve el elenco original?

Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Blythe Danner y Teri Polo retoman sus papeles de las películas anteriores, y Ariana Grande se une al reparto.

Lea también: Se estrenó un nuevo tráiler de la primera temporada de la serie de televisión de ‘Harry Potter’

¿Qué pasa en esta nueva entrega?

En esta nueva película, Grande interpreta a Olivia Jones, una exnegociadora de rehenes del FBI, novia de Henry, hijo de Gaylord “Greg” Focker y su posible futura esposa.

¿Qué se puede ver en el nuevo tráiler?

En el tráiler se ve que Olivia sale con Henry, pero Greg no está convencido de que ella sea la indicada para su hijo, a pesar de que quiere pedirle matrimonio.

Durante un fin de semana familiar, se produce un enfrentamiento entre Greg y Olivia.

Greg intenta imitar a su suegro y somete a Olivia a un riguroso examen durante el fin de semana para asegurarse de que sea la mujer ideal para su hijo.

Incluso Jack saca el clásico detector de mentiras para ponerla a prueba.

Le puede interesar: La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelantó de nuevo. ¿Cuándo saldrá de la cárcel?

Olivia también apaga un incendio que Greg provoca mientras flambean en una sartén y le realiza la maniobra de Heimlich para evitar que se ahogue con un pedazo de carne que cae en la boca de Jack.

¿Ariana Grande participará en la promoción de la película?

A pesar de haber anunciado previamente que se “alejaría un poco de la vida pública” tras la gira ‘Eternal Sunshine Tour’, Grande participará en la prensa y la promoción de ‘La nueva Focker’.

¿Cuándo se estrenará?

La película se estrenará el 25 de noviembre de 2026 en Estados Unidos y Canadá.