Noel Gallagher dio pistas sobre una posible gira de Oasis para el verano de 2027. ¿Qué dijo?

MANCHESTER, ENGLAND - APRIL 19: Musician, singer and songwriter Noel Gallagher gives a thumbs up before the Premier League match between Manchester City and Arsenal at Etihad Stadium on April 19, 2026 in Manchester, England. (Photo by Copa/Getty Images) / Copa

El cantautor y músico inglés Noel Gallagher avivó los rumores de una posible gira de Oasis en 2027 durante su aparición en el programa Drive de talkSPORT.

¿Qué dijo Noel Gallagher sobre una posible gira?

Cuando el presentador Andy Goldstein le preguntó sobre los rumores de la gira, Gallagher primero restó importancia a la posibilidad, bromeando: “Es Liam, ¿no? No le interesa. Ya no le interesa Oasis”.

Goldstein respondió que había oído que el hermano y compañero de banda de Gallagher había dejado recientemente las redes sociales.

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“Bueno, entonces algo debe estar pasando”, respondió Gallagher.

“Bueno, digámoslo así: no hay torneo de fútbol el año que viene, así que tenemos que hacer algo en verano, ¿no?”, preguntó.

Oasis no ha confirmado oficialmente su regreso a los escenarios.

Sin embargo, numerosos informes sugieren que la banda está preparando otra gran gira.

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Oasis regresó a los escenarios el año pasado en el marco de su gira ‘Oasis Live ‘25 Tour’.

La gira marcó las primeras apariciones en vivo del grupo desde que se separaron en agosto de 2009.

La banda llegó a ofrecer 41 conciertos en 14 países.

La gira recaudó 405.428.435 dólares y contó con la asistencia de más de dos millones de personas, lo que la convirtió en la segunda gira con mayor recaudación y la tercera con mayor asistencia de 2025.