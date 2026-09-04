Premios Juventud 2026, estos fueron los grandes ganadores de la música

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Bad Bunny accepts the Best Música Urbana Album award for "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" from Karol G onstage during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy) / Kevin Mazur

La música latina tuvo una noche de celebración en Premios Juventud 2026, que por primera vez se realizó en Europa. La ceremonia tuvo lugar este 3 de septiembre en Starlite Marbella, España, y reunió a artistas de diferentes generaciones y géneros musicales.

Una de las grandes protagonistas fue Shakira, quien consiguió tres premios. La colombiana fue reconocida como Artista Premios Juventud Femenina, además ganó en la categoría Colaboración OMG por “Dai Dai”, junto a Burna Boy, y se llevó el premio a Mejor Canción Pop por “Bésame”, su colaboración con Alejandro Sanz.

Aitana también obtuvo tres reconocimientos y fue una de las grandes ganadoras de la noche. La española ganó Mejor Euro-Song por “Superestrella”, Mejor Álbum Pop por Cuarto Azul y Couple Goals junto a Plex.

En el género urbano, Bad Bunny consiguió dos premios: Artista Premios Juventud Masculino y Mejor Tour, por su Debí Tirar Más Fotos World Tour. Por su parte, Karol G ganó Álbum del Año por Tropicoqueta y Mejor Canción Urbano Rhythmic por “Verano Rosa”, junto a Feid.

La bachata también tuvo sus grandes ganadores.

Romeo Santos y Prince Royce fueron otros de los protagonistas de la ceremonia, con tres premios cada uno gracias a sus trabajos conjuntos.

Los artistas ganaron Tropical Hit por “Dardos”, Tropical Mix por “Lokita por mí” y Mejor Álbum Tropical por Better Late Than Never.

La música mexicana también tuvo una noche importante de la mano de Alejandro Fernández, quien consiguió tres reconocimientos. El cantante ganó Mi Track Favorito por “Me está doliendo”, junto a Carín León; Mejor Canción Pop Balada por “Sin despedida”, con Carlos Rivera, y Mejor Canción Banda Música Mexicana por “El Rey”, junto a su fallecido padre, Vicente Fernández.

La lista de ganadores también incluyó a nombres como Bizarrap, reconocido como Productor del Año; Young Miko, ganadora de Mejor Álbum Urbano por Do Not Disturb; Maluma, ganador de Mejor Canción Pop/Urbano por “Bronceador”; y Morat, que ganó Mejor Canción Pop Rock por “Sin ti”, junto a Jay Wheeler.

Entre los artistas colombianos también estuvo Beéle, quien obtuvo un reconocimiento por “Yo y Tú”, junto a Ovy On The Drums y Quevedo. La ceremonia, además de premiar a los artistas más destacados de la música latina, contó con presentaciones de figuras como Camilo, Wisin, Marc Anthony, Manuel Carrasco y Ana Mena.

Esta edición de Premios Juventud marcó así su llegada por primera vez a Europa, con Marbella como escenario de una gala que reunió a grandes figuras de la música latina y nuevas generaciones de artistas.