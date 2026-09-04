“Barranquilla es la capital del país y Bogotá la sede alterna”: alcalde Char

Durante su intervención en el encuentro de alcaldes de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el alcalde Alejandro Char hizo una particular afirmación sobre el papel que, según él, está teniendo Barranquilla en el escenario nacional.

“Hoy Bogotá es la sede alterna y Barranquilla es la capital del país”, expresó el mandatario, al referirse al protagonismo que ha adquirido la ciudad como escenario de encuentros y actividades de alcance nacional.

Char relacionó esta posición con el proceso de transformación que ha experimentado Barranquilla durante los últimos 18 años y con la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de darle un papel destacado al Distrito.

Una ciudad que dejó atrás la crisis

El alcalde recordó la situación financiera que atravesó Barranquilla y aseguró que la ciudad logró cambiar su rumbo mediante inversiones en infraestructura y el fortalecimiento de diferentes sectores de la economía.

“Escogió a Barranquilla porque creo que él quiere mostrarle a Colombia que sí se puede, que si esta ciudad después de la bancarrota en que estaba, ahora el barranquillero está gustoso de su ciudad”, afirmó.

Entre las obras que destacó se encuentran el Gran Malecón, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín y las playas de Puerto Mocho, proyectos que, según Char, han sido desarrollados con recursos del Distrito.

De la industria al turismo y la gastronomía

Char también resaltó la evolución de la economía barranquillera y señaló que la ciudad ha logrado diversificar sus actividades productivas.

“Nosotros éramos solo industria, ahora somos industria, comercio, gastronomía y turismo”, sostuvo.

El mandatario agregó que este proceso de transformación también se refleja en el sector educativo y destacó que Barranquilla cuenta actualmente con 16 colegios públicos ubicados en la máxima categoría de excelencia.

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El papel de las regiones

Para Char, el protagonismo que hoy tiene Barranquilla también refleja una mayor atención hacia las regiones y la posibilidad de que las ciudades se conviertan en referentes de desarrollo para el resto del país.

En ese sentido, destacó la presencia del presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla y aseguró que su llegada representa un hecho significativo para la ciudad.

“Después de 200 años veamos un Presidente de cerca”, manifestó el alcalde, al referirse a la decisión del jefe de Estado de escoger a Barranquilla como escenario para algunas de sus actividades.