Por segundo día, Barranquilla reúne a líderes para hablar sobre el futuro de las ciudades

Por segundo día consecutivo, Barranquilla es escenario de la Reunión de Alcaldes 2026 de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, un encuentro que reúne a más de 50 alcaldes y autoridades de América Latina y el Caribe.

La jornada se desarrolla en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río, donde los representantes de las ciudades participantes continúan compartiendo experiencias y estrategias para enfrentar los principales desafíos urbanos de la región.

Experiencias que buscan convertirse en soluciones

Durante el encuentro se abordan temas relacionados con la transformación urbana, la resiliencia y el desarrollo sostenible, con el propósito de fortalecer la cooperación entre los gobiernos locales.

La apuesta es conectar las capacidades y experiencias de las distintas ciudades para pasar de proyectos individuales a estrategias que puedan generar resultados concretos en los territorios.

Barranquilla, sede del encuentro

La capital del Atlántico también aprovecha este escenario para mostrar ante los mandatarios y representantes internacionales los procesos de transformación que ha desarrollado en los últimos años.

Ramiro López Ghio, representante del BID en Colombia, destacó la importancia de generar estos espacios de intercambio entre ciudades.

“Este evento hace parte de la Red de Ciudades del BID, que reúne a cerca de 300 ciudades y tiene como una de sus principales actividades el Foro de Alcaldes. En esta edición participan alrededor de 50 autoridades de 30 países. Es un encuentro muy importante para el Banco, porque permite que los alcaldes compartan las problemáticas, desafíos y oportunidades de sus ciudades, y a partir de esas experiencias identificar soluciones que puedan replicarse en otros territorios. El BID lleva muchos años trabajando de la mano con Barranquilla. En 2013 otorgamos nuestro primer crédito a la ciudad y, desde entonces, hemos acompañado su proceso de transformación, que ha sido realmente notable. Seguimos trabajando por Barranquilla y, especialmente, con su gente”, explicó.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char resaltó que Barranquilla sea sede de este encuentro y la posibilidad de compartir con mandatarios de otras ciudades de América Latina y el Caribe.

Una mirada al futuro de las ciudades

La programación continuará durante este segundo día con diferentes conversaciones enfocadas en los retos que tienen las ciudades para avanzar hacia modelos más sostenibles, resilientes e inclusivos.

El encuentro busca que las experiencias compartidas puedan traducirse en nuevas estrategias y herramientas para impulsar el desarrollo urbano en los territorios participantes.