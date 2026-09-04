“Nosotros queremos que se haga justicia”: Alex Char sobre controversia limítrofe con Puerto Colombia

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, volvió a pronunciarse sobre el informe entregado por el IGAC al Congreso en donde resuelve la controversia limítrofe entre la ciudad y Puerto Colombia.

“Nosotros queremos que se haga justicia. El Consejo de Estado se pronunció, el IGAC se pronunció y hoy los barranquilleros a espera que el Congreso de la República se pronuncie”, manifestó durante Encuentro de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo que se desarrolla en Barranquilla.

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El mandatario porteño calificó que las declaraciones de Char fueron “irregulares” toda vez que aún el Congreso de la República no se ha pronunciado sobre el informe del IGAC presentado ante la corporación.

Asimismo, sostuvo que las declaraciones fueron “temerarias” que usurpan a las decisiones de las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y Cámara