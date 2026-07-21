Hurto en Bogotá: la radiografía de las cifras

De acuerdo con las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo entre el primero de enero y el 13 de julio de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, en Bogotá se han reducido los hurtos a personas, comercio, automotores, motocicletas, celulares y bicicletas.

En el hurto a comercio se da una disminución de 22 %. Este resultado obedece al incremento de patrullajes en corredores comerciales, a los operativos de inspección, vigilancia y control las autoridades. En el caso del hurto a personas, uno de los delitos que más incide en la percepción de seguridad de la ciudadanía, la reducción ha sido del 18%.

Por su parte, el hurto a carros disminuyó un 14% como resultado de los controles en vía pública, a parqueaderos, a la verificación de los sistemas de identificación de vehículos y a los operativos en sectores con mayor incidencia de este delito.

De otro lado, el hurto de motocicletas registró una reducción del 9 %, impulsada por los controles de placas, las inspecciones a talleres, la verificación de antecedentes y las acciones contra el comercio ilegal de autopartes.

“Estos resultados demuestran que reforzar los operativos en calle, realizar intervenciones focalizadas, la denuncia ciudadana y fortalecer la capacidad operativa está consolidando una tendencia de reducción de los delitos que más afectan a la ciudadanía. No vamos a bajar la guardia; seguiremos ampliando el despliegue operacional para cerrarles cada vez más los espacios a los delincuentes y proteger a los bogotanos”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Finalmente, en lo corrido del año, Bogotá también reportó una caída en el hurto a celulares con -9%; y el hurto a bicicletas, con el -4%.