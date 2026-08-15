Presunto hurto en Teusaquillo: Policía investiga robo de dinero en la calle 63

Víctima de atraco tuvo que indemnizar a ladrones( Colprensa / Archivo )

Colombia

Un presunto caso de hurto es investigado por las autoridades tras registrarse en las últimas horas en la calle 63 con carrera 24, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá.

De acuerdo con el teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la Estación de Policía Teusaquillo, la víctima se movilizaba en su vehículo cuando fue abordada por cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas.

Según la información entregada por el oficial, los sujetos habrían utilizado un arma de fuego para intimidar al ciudadano y despojarlo de una maleta que contenía dinero. El monto exacto aún está siendo verificado por la entidad financiera.

No hubo personas lesionadas

La Policía señaló que durante el hecho no se registraron personas lesionadas. Asimismo, la entidad financiera ofreció a la víctima acompañamiento de la Policía Nacional, pero esta habría decidido desistir del servicio de manera libre y espontánea.

Policía investiga el caso

Tras conocer el caso, la Policía Nacional dispuso la conformación de una cápsula investigativa, que tendrá como objetivo recopilar información que permita establecer las circunstancias del hurto e identificar a los responsables.

Para ello, los investigadores adelantarán la revisión de cámaras de seguridad y labores de vecindario en la zona.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar el monto del dinero que habría sido hurtado.