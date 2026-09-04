A futuro desarrollaremos menos capacidad de memorizar: Experto sobre uso de Inteligencia Artificial

El crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial ha dejado de ser una promesa de productividad para convertirse en un foco de riesgos éticos y estructurales a nivel global. El debate actual ya no solo gira en torno al potencial técnico de las máquinas, sino a cómo el sesgo inherente en los algoritmos perpetúa la discriminación, y cómo la falta de gobernanza está impactando directamente la educación de los jóvenes y la estabilidad laboral.

Un análisis económico detalló que este peligro real no se limita al sector de la programación, sino que está concentrado en los roles de soporte y oficinas operativas (back-office), tales como atención al cliente, contabilidad, nóminas y recursos humanos.

Ante esta inestabilidad, Nueva York y Los Ángeles han tomado medidas por la falta de salvaguardas. El sistema escolar de la ciudad de Nueva York implementó una prohibición estricta desde el jardín de infancia hasta el octavo grado. El sistema de escuelas públicas de Los Ángeles decidió restringir el uso de la Inteligencia Artificial en todos sus niveles educativos.

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