Se acerca la Segunda Cumbre de Inteligencia Artificial del Sector Constructor

El sector constructor colombiano vive un punto de inflexión en su relación con la inteligencia artificial, donde la pregunta recurrente ya no es si esta tecnología se debe adoptar, sino cómo hacerlo con estrategia y resultados medibles.

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Para ahondar sobre el tema, CAMACOL realizará la Segunda Cumbre de Inteligencia Artificial del Sector Constructor los días 23 y 24 de julio, en Cartagena, donde un selecto grupo de conferencistas nacionales e internacionales explicarán por qué la IA es el nuevo material del sector.

El evento estructurado en cuatro ejes –habilidades innovadoras, estrategia digital, industria y productividad, y tecnología habilitadora–, ofrecerá a empresarios y directivos herramientas para tomar decisiones informadas, evitando inversiones sin retorno y enfocando esfuerzos en resultados tangibles.

El grupo de conferencistas está conformado por Jeff Crume, ingeniero estadounidense de IBM, experto mundial en IA y ciberseguridad. En su intervención ‘¿La IA eliminará o creará empleos?’, Crume hablará del impacto de la tecnología en el ámbito corporativo y de “cómo el éxito de su aplicación depende de trabajar con flexibilidad, curiosidad, creatividad, aprendizaje continuo y pensamiento crítico”.

Sandra Hinestroza, directora general de HP Colombia, también integra la agenda de la Cumbre. Ella explicará por qué los datos son un activo estratégico. También participará Rebeca Hwang, académica de Stanford, quien expondrá sobre el paso de los bots (programas digitales) a los robots, que son más autónomos, están conectados a datos y hardware, y son capaces de intervenir directamente en diferentes operaciones.

El español Borja Castelar, exdirector de LinkedIn, llevará al evento el concepto de power skills, con el cual quiere amplificar un mensaje que está haciendo carrera en el mundo: “La ventaja competitiva no está únicamente en la tecnología que adoptan las empresas, sino en las habilidades humanas de quienes la utilizan”.

La agenda también incluirá las conferencias de Juan Carlos Peláez (de AsetIA), Javier Cruz (InAdvance Consulting Group), Santiago Arrubla (Ecopetrol), Juan Pablo Linares (Blinka), Nicolás Grossman (Global Center on AI Governance), Emiliano Pinto (Obralink) y Danny Bravo (Tribu IA / Hardcore AI en 30X), entre otros, que hablarán de la gestión de activos inmobiliarios y de la evolución de copilotos (o asistente personal) a verdaderos agentes inteligentes, que fortalecen los equipos.

Hoja de Ruta de la IA

En la Cumbre, CAMACOL también presentará la ‘Hoja de Ruta de IA para el sector constructor colombiano’, diseñada en alianza con la Universidad de los Andes.

La creación de esta iniciativa partió con un norte claro: la inteligencia artificial avanza más rápido que la capacidad de muchas industrias para adoptarla, y el sector constructor colombiano no es ajeno a esta realidad. Esta iniciativa busca facilitar la decisión de cómo la inteligencia artificial se debe gobernar y convertir en productividad efectiva para empresas y la industria en general.

A pocos días de la Cumbre, el mensaje es claro: más allá de una tendencia tecnológica hay que entender la IA como el nuevo material con el que se construirá la competitividad del sector en los próximos años.