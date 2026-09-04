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04 sep 2026 Actualizado 14:25

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Alcalde Fico expuso ante EEUU posibles rutas de lavado de activos y nexos con desfalcos en Ecopetrol

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reveló detalles de su viaje a Estados Unidos. Aseguró que entregó pruebas, nombres y empresas vinculadas al presunto “robo de Medellín”.

Alcalde Fico expuso ante EEUU posibles rutas de lavado de activos y nexos con desfalcos en Ecopetrol

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En 6AM W de Caracol Radio, el alcalde Federico Gutiérrez detalló los alcances de su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con la unidad de corrupción internacional del FBI en Florida. El mandatario aseguró que entregó información clave sobre el presunto desfalco a la ciudad durante la gestión de Daniel Quintero.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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