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Alcalde Fico expuso ante EEUU posibles rutas de lavado de activos y nexos con desfalcos en Ecopetrol

En 6AM W de Caracol Radio, el alcalde Federico Gutiérrez detalló los alcances de su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con la unidad de corrupción internacional del FBI en Florida. El mandatario aseguró que entregó información clave sobre el presunto desfalco a la ciudad durante la gestión de Daniel Quintero.

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