Dadsa advierte que la problemática de basuras en Santa Marta requiere acciones más contundentes

Santa Marta

Las recientes lluvias registradas en Santa Marta volvieron a dejar en evidencia una problemática ambiental que se repite cada vez que se presentan fuertes precipitaciones, la cantidad de residuos sólidos que son arrastradas por el río Manzanares y los canales hasta la bahía de Santa Marta.

La directora del Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental, Dadsa, Paola Gómez, explicó en Caracol Radio que esta situación tiene varios componentes, entre ellos la disposición inadecuada de residuos por parte de algunos ciudadanos en canales y fuentes hídricas.

“Desde hace 3 años que asumí el cargo como directora, tenemos el programa de educación ambiental y nos enfocamos en los niños. Hay dos factores, entramos en niños de 6 a 12 años y de 12 a 18 y con los que voluntariamente quieran entrar a todas estas charlas. Es un problema estructural de la sociedad”, argumentó.

Asimismo, recordó que Santa Marta cuenta con dos ríos que atraviesan sectores de la ciudad, el Manzanares, cuya desembocadura está ubicada en la bahía de Santa Marta, y el Gaira, que también desemboca en la zona costera. Durante los aguaceros, el incremento del caudal facilita que los residuos acumulados en estos cuerpos de agua sean transportados hacia el mar.

Por otro lado, se refirió a la empresa de aseo de la ciudad, ATESA, “como autoridad ambiental, desde el inicio se tiene los sancionatorios abiertos y están en la en las etapas que nos regula la norma para ello. En las reuniones que se ha tenido con el Ministerio Público se ha insistido en que la empresa de aseo de Santa Marta tiene que cambiar el sistema en que viene operando”.

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Según Gómez, en una de las últimas reuniones se conoció que de cada tres vehículos destinados a la recolección de basuras, solo uno estaría funcionando, situación que, de acuerdo con la funcionaria, genera preocupación frente a la acumulación de residuos en distintos sectores. La empresa se comprometió a implementar un plan de choque, pero desde el Dadsa se pidió que las acciones no se queden únicamente en anuncios.

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