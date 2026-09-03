Colombia puede evitar los errores de Europa frente a la dependencia tecnológica que plantea la IA

La acelerada adopción de la inteligencia artificial está abriendo una nueva carrera global por la infraestructura digital. Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo eléctrico de los centros de datos aumentó 17% en 2025 y se espera que se duplique para 2030, con las instalaciones enfocadas en inteligencia artificial creciendo a un ritmo aún mayor. Para Colombia, este escenario representa una oportunidad para anticiparse a riesgos que otras economías ya han enfrentado y tomar desde ahora decisiones sobre la infraestructura que soportará el crecimiento de la nube, los datos y la capacidad de procesamiento. La experiencia europea plantea así una pregunta estratégica para el país: ¿cómo responder a esta nueva demanda sin aumentar la dependencia tecnológica ni comprometer el control sobre datos y sistemas críticos?

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Esta será una de las conversaciones que Ilkari llevará a ANDICOM 2026 como parte de la delegación de la Unión Europea, invitada de honor del evento. Desde su experiencia en el desarrollo y operación de infraestructura digital en Colombia, incluida su instalación de centro de datos en Tocancipá, la compañía pondrá sobre la mesa los desafíos que plantea una nueva generación de cargas de trabajo impulsadas por inteligencia artificial: mayores requerimientos de capacidad, eficiencia energética, resiliencia, seguridad y, cada vez más, control sobre los datos y los sistemas que los procesan. Su experiencia en la operación de esta infraestructura, que ha mantenido una disponibilidad del 100%, incluso ante condiciones adversas, permite llevar esta discusión del plano conceptual a los retos concretos que enfrenta hoy el desarrollo de la infraestructura crítica.

A medida que la nube y la inteligencia artificial se incorporan a servicios públicos, sistemas financieros, salud, telecomunicaciones, energía e infraestructura crítica, la infraestructura que soporta estos servicios adquiere un carácter estratégico. El data center de Ilkari en Tocancipá refleja estas nuevas exigencias, con capacidad para soportar mayores densidades de procesamiento y crecer de acuerdo con la demanda. Cuenta con densidades de 10 kW por rack con posibilidad de ampliación, una capacidad instalada de 3,6 MW —ampliable a 7 MW— y un PUE de diseño de 1,4.

“La soberanía se diseña. Primero implica preguntarse dónde se procesan y almacenan los datos, quién administra la infraestructura, quién puede acceder a ella y bajo qué jurisdicción opera. Pero, sobre todo, implica tomar decisiones concretas sobre el control operativo, la continuidad de los servicios y la capacidad de migrar las cargas de trabajo cuando sea necesario, sin quedar atado a un único proveedor”, señala Juan Aguirre, director comercial de Ilkari.

“La experiencia europea demuestra la importancia de abordar estas decisiones desde el diseño de la infraestructura digital. La rápida digitalización de los últimos años generó una fuerte dependencia de proveedores extranjeros de nube y puso sobre la mesa preocupaciones relacionadas con la protección de datos, la resiliencia y la capacidad de mantener control sobre servicios considerados estratégicos”, concluye.

Europa está respondiendo mediante nuevas inversiones y marcos regulatorios orientados a fortalecer sus capacidades digitales y reducir vulnerabilidades. La tendencia no es exclusiva de Europa: según PwC, el 44% de las organizaciones ya ubica la soberanía y la residencia de los datos como una prioridad de compra, casi al nivel del 46% que prioriza el costo total del cómputo. Para Colombia, este proceso representa una oportunidad para aprender de esa experiencia y tomar decisiones de manera anticipada, en un momento en el que el país todavía tiene margen para definir cómo quiere construir su ecosistema de infraestructura para la nube y la inteligencia artificial.

De acuerdo con la visión que Ilkari presentará en ANDICOM, el camino hacia una infraestructura digital más soberana no significa necesariamente prescindir de la innovación global. Por el contrario, implica identificar qué debe estar bajo control nacional y dónde es conveniente aprovechar capacidades internacionales. Entre los elementos que deberían formar parte de esta conversación están:

Identificar las cargas de trabajo críticas que requieren mayores niveles de control colombiano.

Diferenciar la información confidencial y regulada de las cargas de propósito general.

Garantizar residencia y procesamiento adecuado de los datos, especialmente en sectores estratégicos.

Evaluar los riesgos de jurisdicción y dependencia tecnológica frente a proveedores internacionales.

Fortalecer la auditabilidad, la resiliencia y la continuidad operativa de la infraestructura.

Garantizar portabilidad y reversibilidad, reduciendo los riesgos de dependencia o lock-in tecnológico.

tecnológico. Asegurar infraestructura energética y digital capaz de soportar el crecimiento de la IA, cuyos requerimientos de procesamiento son significativamente superiores a los de las cargas tradicionales.

Durante el evento, la compañía participará en la agenda académica de la delegación europea. El miércoles, a las 3:00 p. m., realizará su primera tech talk, titulada “Resiliencia y control en TI: el valor del Gobierno, Riesgo y Cumplimiento con los servicios de Ilkari”. Allí profundizará en soluciones como firewall as a service y backup as a service. El jueves, a las 11:00 a. m., la conversación se centrará en las lecciones aprendidas en Europa y su relevancia para el futuro de la nube soberana y la inteligencia artificial en Colombia. Además, en su espacio de exhibición propio, en el stand 11-6, los asistentes podrán conocer una demostración de Ilkari Cloud, la plataforma de nube soberana que ofrece rendimiento predecible, control operativo y mayor claridad jurisdiccional para empresas que están reevaluando su dependencia de virtualización, incluido el cambio de licenciamiento de VMware bajo Broadcom.