VIDEO | Así fue el hurto de una cadena de oro de $20 millones en Altos de Cabecera en Bucaramanga

Un hombre fue víctima en las últimas horas del robo de una cadena de oro, cuyo valor estaría entre $18 y $20 millones, cuando caminaba junto a su esposa por el sector de Altos de Cabecera, en Bucaramanga. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con el relato del ciudadano entregado a Caracol Radio, el caso ocurrió este martes 1 de septiembre, luego de que la pareja saliera a caminar por el Parque de Los Leones y emprendiera el regreso hacia su apartamento, ubicado en inmediaciones de la carrera 39A con calle 42.

El hombre aseguró que cuando se encontraban a menos de 20 metros del edificio donde viven, una motocicleta se subió al andén y el parrillero se abalanzó sobre él para arrebatarle la cadena.

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Según la víctima, en el hecho participaron dos motocicletas, cada una ocupada por una persona. El forcejeo provocó que el hombre cayera al suelo y sufriera algunos raspones, mientras que su esposa resultó ilesa. “Lo material se puede recuperar”, señaló el afectado, quien aseguró que su principal preocupación ahora es la seguridad del sector".

Denuncian otros robos en el mismo sector de Cabecera en las últimas semanas

El hombre manifestó que, después del hurto, habló con varios vecinos y conoció otros casos ocurridos recientemente en la misma zona. Según contó, hace aproximadamente 15 días unos jóvenes fueron despojados de sus celulares en esa misma cuadra, mientras que otro residente habría sido víctima de un ingreso a su vivienda cuando se disponía a abrir el parqueadero.

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La situación genera preocupación entre los habitantes de un sector considerado tradicionalmente tranquilo y seguro en la capital de Santander.

Piden mayores controles a las motocicletas

Otro de los aspectos que llamó la atención de la víctima fue el estado de las placas de las motocicletas involucradas. Según el ciudadano, su esposa intentó observarlas durante la huida, pero las placas se veían borrosas, situación que, de acuerdo con el afectado, también dificultó el trabajo de las autoridades al revisar las cámaras de seguridad.

La Policía llegó al lugar aproximadamente cinco minutos después del robo y recopiló información y videos de las cámaras. El afectado indicó que posteriormente el CTI asumiría labores de investigación, aunque hasta el momento, según afirmó, no ha recibido nuevas comunicaciones.

Ante lo ocurrido, hizo un llamado a las autoridades para incrementar los controles sobre las motocicletas y verificar que circulen con placas visibles y en condiciones adecuadas, especialmente en sectores residenciales.

El caso quedó en manos de las autoridades, que avanzan en la revisión de los videos de seguridad para tratar de identificar a los responsables del millonario hurto.

Así se ejecutó el millonario atraco: