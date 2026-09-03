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03 sep 2026 Actualizado 13:57

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Bucaramanga

42 años y 6 meses de prisión para el feminicida de Yolsabeth Durán en Barrancabermeja

Luego de 10 años, la justicia condenó al responsable de este crimen.

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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Tras un largo y arduo proceso judicial que tomó cerca de una década, se conoció la condena de 42 años y 6 meses de prisión contra Diego Armando Amaya Pérez por el feminicidio de Yolsabeth Polennes Durán Guzmán.

El crimen ocurrió en noviembre de 2016 en Barrancabermeja. Según la investigación forense y fiscal, la víctima fue sometida a un ciclo previo de maltrato físico, psicológico y sexual por parte de Amaya Pérez. El día de los hechos, el agresor la golpeó, la privó de su libertad, abusó sexualmente de ella y le causó la muerte por asfixia mecánica dentro de su vivienda en el barrio Miraflores, donde posteriormente la enterró en el patio e intentó ocultar la evidencia.

El trámite procesal enfrentó severos retrasos, dilaciones y resoluciones que tardaron hasta cinco años en responderse en segunda instancia. Por ello, las víctimas y sus representantes señalaron que el caso estuvo marcado por dilaciones e inoperancia institucional que pusieron el proceso en riesgo de prescripción, hasta que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Barrancabermeja asumió la causa y dictó el sentido de fallo condenatorio.

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Tras conocerse la decisión judicial, la diputada de Santander Diana Jiménez destacó la condena y aseguró que continuará atenta al proceso, pues la defensa de Amaya todavía tiene la posibilidad de apelar el fallo.

La dirigente reiteró además el llamado a fortalecer las acciones contra la violencia de género y evitar que estos casos queden en la impunidad.

El pronunciamiento se da, además, en medio de la indignación y el dolor que vive nuevamente Barrancabermeja tras registrarse el reciente feminicidio de Génesis Rojas, un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de las mujeres en la región.

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