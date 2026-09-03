Bucaramanga: El SENA realiza feria de emprendimiento de víctimas del conflicto. Aquí la programación

En las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en Bucaramanga, se reúnen 28 emprendimientos individuales y 7 asociaciones, cuyos participantes o creadores son personas victimas del conflicto armado, quienes presentan productos elaborados desde sus proyectos de emprendimiento y generación de nuevas oportunidades, con el fin de avanzar en su proceso de reincorporación a la vida cotidiana.

El director del SENA regional Santander, Jhon Edison Jiménez, explicó en Caracol Radio que “la iniciativa busca acompañar a las víctimas del conflicto armado en el fortalecimiento de sus emprendimientos y brindarles un espacio para dar a conocer sus productos ante la comunidad de la capital santandereana”.

La feria de emprendimiento denominada ‘Sembradores de Paz’, se desarrolla de manera simultánea en diferentes regionales de la entidad en el país.

Los asistentes podrán encontrar alimentos, café, artesanías, accesorios, calzado, confecciones, productos de aseo y artículos navideños, entre otros productos elaborados por los emprendedores.

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La feria busca, además de visibilizar estos proyectos, generar oportunidades comerciales para quienes están detrás de ellos y permitir que la ciudadanía conozca y apoye sus iniciativas. “Queremos que todas las personas vengan, conozcan los emprendimientos y también adquieran los productos que con gran esfuerzo elaboran estas personas”, señaló el director del SENA en Santander.

La jornada se realiza este viernes 4 de septiembre, desde las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde, en el SENA de la carrera 27 con calle 15.