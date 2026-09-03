Refuerzan seguridad en Palogordo, Santander, tras llegada de internos de alta peligrosidad

La cárcel de Palogordo, en Girón, recibió nuevos equipos para reforzar la vigilancia, las requisas y el control dentro del pabellón de alta seguridad.

La dotación incluye cámaras corporales y de inspección, detectores de metales, drones, chalecos balísticos y otros elementos especializados. La entrega se hizo a través del Ministerio de Justicia y la USPEC.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la entrega a través de su cuenta en X y aseguró que el objetivo es impedir que estructuras criminales continúen operando desde los centros penitenciarios.

“Las cárceles no pueden ser centros de operación de las estructuras criminales. La autoridad del Estado también se ejerce detrás de los muros”, escribió el mandatario.

El refuerzo se conoce en medio de los recientes traslados de internos considerados de alta peligrosidad a Palogordo. Hace pocos días se anunció que 50 nuevos internos llegarán a este centro penitenciario.

La decisión fue cuestionada por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien advirtió que algunos de estos internos pueden mantener vínculos con estructuras criminales que operan por fuera de la cárcel.

“Queremos manifestar nuestra oposición frente a este tipo de bandidos y delincuentes y de traslados a una ciudad como Bucaramanga o su área metropolitana”, señaló Portilla.

El alcalde también pidió al Inpec reforzar los controles dentro de Palogordo para evitar que desde el penal se sigan coordinando delitos.

Y estos no son los primeros traslados recientes. Hace menos de un mes llegaron otros 17 internos de alto perfil, entre ellos alias “Pesebre” y alias “El Patrón”.

Con los nuevos equipos, el Gobierno busca reforzar precisamente el control sobre el pabellón de alta seguridad. “Vamos a cerrarles todos los espacios a quienes pretendan seguir delinquiendo desde una celda”, agregó el presidente De La Espriella.