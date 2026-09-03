Hombre murió sepultado en escarpa occidental de Bucaramanga en medio de presunta minería ilegal

Una emergencia se registró en las escarpas occidentales de Bucaramanga, donde organismos de socorro recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre que habría quedado sepultado por un alud de tierra y rocas.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga atendió el caso y adelantó las labores de recuperación aproximadamente 400 metros aguas abajo de la carrera 10 Occidente con calle 50, en el barrio Campo Hermoso, sector por donde transcurre la quebrada La Lora.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el hombre se encontraba realizando actividades relacionadas con minería ilegal cuando se produjo el desprendimiento que terminó sepultándolo.

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Una vez finalizado el operativo de rescate, el cuerpo fue entregado a un investigador del CTI, adscrito al Grupo de Inspección Técnica a Cadáveres de la Fiscalía General de la Nación, que quedó a cargo de los procedimientos judiciales correspondientes y de establecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El caso también generó preocupación entre representantes de la comunidad de este sector de Bucaramanga. Larry Sánchez, edil de la comuna 5, lamentó que la problemática de minería ilegal en las escarpas occidentales esté cobrando vidas humanas.

“Es lamentable y doloroso que la minería ilegal en las escarpas occidentales de Bucaramanga ya esté cobrando vidas humanas, esta vez un minero”, señaló Sánchez.

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El edil cuestionó además la respuesta institucional frente al deterioro de las escarpas y pidió acciones más contundentes para enfrentar las actividades que, según denunció, continúan afectando este territorio.

Sánchez pidió al alcalde de Bucaramanga exigir resultados frente a esta problemática, al considerar que la comunidad permanece expuesta mientras continúan las afectaciones en las escarpas occidentales.