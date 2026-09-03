Valle: por presunta agresión sexual a siete menores, dos profesores a la cárcel

Dos profesores de una fundación musical de Ginebra, Valle del Cauca, fueron enviados a la cárcel por su presunta responsabilidad en agresiones sexuales contra siete estudiantes menores de edad, en hechos que habrían ocurrido entre 2010 y 2022.

Los procesados fueron identificados como Samuel Ibarra Conde y Rodrigo José Solano Gómez, quienes estaban vinculados a procesos de formación musical de niños, niñas y adolescentes del municipio.

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Según la investigación, los docentes habrían aprovechado la confianza que tenían con sus estudiantes y su posición dentro de la institución para someterlas a diferentes conductas sexuales. Entre los hechos señalados están la presunta solicitud de fotografías íntimas y la realización de actos sexuales sin consentimiento.

La Fiscalía atribuye a Ibarra Conde hechos que habrían afectado a cinco menores, mientras que Solano Gómez es señalado por presuntas agresiones contra otras dos estudiantes.

La investigación incluyó entrevistas, valoraciones neuropsicológicas, estudios victimológicos y otras diligencias para establecer lo ocurrido y determinar la posible responsabilidad de los señalados.

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De acuerdo con los hechos atribuidos individualmente, la Fiscalía les imputó delitos como acto sexual violento, acceso carnal violento, acoso sexual y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, todos agravados.

Los dos profesores no aceptaron los cargos. Pese a ello, un juez de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras continúa el proceso penal.