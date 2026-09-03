Gualas reemplazan temporalmente al MIO Cable por daños tras el terremoto

Metro Cali puso en marcha una alternativa de transporte para los habitantes de la Comuna 20, ante la suspensión del MIO Cable por los daños que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto.

Las gualas son las encargadas de prestar este servicio de manera temporal a partir de este jueves, como una nueva opción para desplazarse desde los sectores de la ladera y conectarse con el sistema de transporte masivo.

En total, son dos rutas, una de ellas tendrá como punto de partida Pueblo Nuevo y atenderá los sectores aledaños, mientras que la segunda saldrá de Lleras Camargo y prestará servicio en los alrededores. Ambas llegarán hasta la Terminal Cañaveralejo, donde los pasajeros podrán integrarse con el MIO a través de los validadores habilitados en una zona especial.

“El usuario tendrá que pagarle los $3.500 al conductor de la guala y deberá portar su tarjeta del MIO para hacer la integración cero pesos, asimismo, cuando regrese el usuario debe tener su tarjeta que estará en el sistema, tendrá que pasar por un validador para subir a la guala”, indicó Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali.

Más información Carlos Mario Jaramillo, nuevo vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali

El servicio funcionará de lunes a viernes, de 5:00 de la mañana a 9:00 de la mañana, y los fines de semana y festivos, de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche. La alternativa estará vigente mientras avanzan la revisión de seguridad y las reparaciones necesarias para reactivar el MIO Cable.