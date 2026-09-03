Carlos Mario Jaramillo, nuevo vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali

El comunicador social de la Universidad Autónoma de Occidente, Carlos Mario Jaramillo, ha sido escogido como el nuevo vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cali para lo cual anunció que seguirá con su tarea de aportar con su experiencia al servicio de los empresarios en busca del fortalecimiento de la región para que sea más competitiva y genere mayores oportunidades para todos.

Carlos Mario Jaramillo es además especialista en Comunicación Organizacional, MBA de la Universidad Icesi y titulado del programa de Alta Dirección de Reputación de la misma universidad.

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En su experiencia en el sector privado se destaca su papel como director de Asuntos Públicos en Harinera del Valle, liderazgo en los procesos de comunicación de la Cámara de Comercio de Cali y actualmente integra la Junta Directiva de la Comunidad Chief Reputation Officers de Colombia.

“Con gratitud y compromiso asumo la responsabilidad la responsabilidad de la vicepresidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali y agradezco a la presidenta María del Mar Palau por su confianza”, aseguró en sus redes sociales el comunicador social Carlos Mario Jaramillo.

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Frente al propósito profesional, Jaramillo añadió que será desarrollar el máximo potencial de las personas y contribuir, desde su liderazgo, al crecimiento de las empresas del Valle del Cauca.

La tarea será acompañar a las organizaciones en la construcción de confianza, la gestión de sus intangibles y el fortalecimiento de sus relaciones con sus grupos de interés, terminó diciendo el nuevo vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali.