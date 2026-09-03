Tres presuntos miembros de ‘El Hampa o Antitren’ van ya a prisión por extorsión y amenazas en Bogotá
Un juez de control de garantías envió a prisión a tres ciudadanos venezolanos señalados por las autoridades de pertenecer a una facción residual del ‘Tren de Aragua’.
La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), capturó en flagrancia a tres ciudadanos de nacionalidad venezolana en la localidad de Engativá.
De acuerdo con las autoridades, los detenidos pertenecerían al grupo delincuencial ‘El Hampa o Antitren’, una facción residual derivada del ‘Tren de Aragua’ que, según las investigaciones, estaría relacionada con hechos de homicidio y extorsión en algunas localidades de Bogotá desde 2024.
Los capturados fueron identificados con los alias de ‘Javi’, señalado como coordinador de la organización en Engativá; ‘Johngel’ y ‘Merlín’, quienes presuntamente se encargaban de distribuir panfletos y realizar intimidaciones.
Exigían hasta 20 millones de pesos a comerciantes
Según la información entregada por la Policía, el grupo utilizaba panfletos intimidatorios y mensajes enviados a través de WhatsApp para exigir dinero a comerciantes del barrio Unir.
Las sumas solicitadas oscilaban entre los *15 y los 20 millones de pesos*, a cambio de no atentar contra la integridad de las víctimas ni contra la infraestructura de sus establecimientos comerciales.
La investigación señala que, cuando los comerciantes se negaban a pagar, los presuntos integrantes de la organización disparaban contra las fachadas de los locales durante la noche.
Ataque contra una vidriería
Uno de los hechos que las autoridades atribuyen a este grupo delincuencial ocurrió contra una vidriería del sector. La fachada del establecimiento recibió varios impactos de arma de fuego luego de que sus propietarios, presuntamente, se negaran a pagar la cuota extorsiva.
La Policía indicó que cinco personas habrían sido víctimas de este esquema de intimidación y que la operación permitió afectar una renta criminal estimada en más de *20 millones de pesos mensuales*.
Incautaron una granada y panfletos
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron:
-Una granada.
- Un teléfono celular.
- Panfletos alusivos a la organización delincuencial.
Los elementos serán incorporados al proceso judicial como parte del material probatorio presentado por la Fiscalía y la Policía.
Los tres capturados fueron judicializados por los delitos de *extorsión* y *fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos*.