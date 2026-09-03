Hoy el Meta necesita ayuda: gobernadora por emergencias tras fuertes lluvias

La creciente súbita del río Ariari registrada durante la madrugada de este miércoles provocó inundaciones, afectaciones en viviendas, fincas y vías, y obligó a reforzar de inmediato la atención institucional en distintos sectores del departamento.

Ante la situación la Gobernación ha realizado 13 obras definitivas para la prevención y disminución del riesgo, 102 intervenciones en puntos críticos para la mitigación del riesgo por inundación, remoción en masa y erosión fluvial, con inversiones cercanas a los $152.100 millones.

Para este 2026 se han atendido 29 puntos críticos en 14 municipios. Para complementar la inspección en las zonas de emergencia, la DIGERD con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, realizó un sobrevuelo con personal técnico especializado.

Los alcaldes de los 14 municipios que se encuentran en calamidad pública se comprometieron a reportar ante la UNGRD el Registro Único de Damnificados, RUD. El Castillo y El Dorado ya remitieron la documentación a la Unidad Nacional.

Por su parte, la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo solicitará formalmente a la UNGRD la presencia de profesionales en territorio y convocará un Puesto de Mando Unificado departamental con participación y orientación de la Unidad Nacional.

“Conocemos la difícil situación que vive Colombia. Nos hemos solidarizado con las regiones afectadas por el terremoto y por los incendios, y también seguimos con preocupación otras emergencias que hoy enfrenta el país. Los metenses sabemos ser solidarios, pero también sabemos cuándo levantar la mano. Y hoy el Meta necesita ayuda”, dijo la gobernadora Rafaela Cortés.

Cortés aseguró que el departamento seguirá respondiendo con todos sus recursos, pero insistió en que la magnitud de la emergencia exige aumentar las capacidades de respuesta. En este punto incluso mencionó la posibilidad de que la vía a la Amazorinoquía nuevamente se vea afectada por cuenta de las lluvias, dejando a media Colombia incomunicada, por lo que pidió también al Gobierno articular al Ministerio de Transporte para revisar este tema de manera preventiva.

“Necesitamos maquinaria, recursos, asistencia técnica y obras que nos permitan atender los puntos más críticos y proteger a nuestras comunidades. La Gobernación ha estado presente, ha respondido y seguirá respondiendo. Ahora queremos que esa capacidad se sume todavía más con la del Gobierno Nacional”, agregó.

La mandataria destacó que ya existe articulación con la Nación y que el objetivo es profundizarla.

“Ya estamos trabajando con el Gobierno Nacional, con la UNGRD, con nuestros alcaldes, con los organismos de socorro y con la Fuerza Pública. Queremos fortalecer ese trabajo conjunto, porque frente a una emergencia de esta magnitud necesitamos toda la capacidad del Estado”, concluyó.