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03 sep 2026 Actualizado 00:32

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Banco de Alimentos de Bogotá denunció página web que suplanta su nombre y ha pedido donaciones

El sitio bancoalimentos.top copió de forma identifica la página institucional con los colores, diseño, imágenes y contenido asociados a la entidad.

Banco de Alimentos de Bogotá. Foto: (Colprensa - Lina Gasca)

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En las últimas horas el Banco de Alimentos de Bogotá alertó sobre la existencia de una página web fraudulenta que suplanta su identidad. Se trata del sitio bancoalimentos.top, que ha copiado de forma identifica la página institucional con los colores, diseño, imágenes y contenido asociados a la entidad.

“Lo más grave es que este sitio está invitando a realizar donaciones a cuentas y medios de pago que no pertenecen ni han sido autorizados por nuestra organización”, señaló.

Desde la organización indicaron que ya pusieron en conocimiento de las autoridades competentes esta situación y confirmaron que están prestos a adelantar las acciones para bloquear este sitio web.

Pidieron a la ciudadanía a no hacer ninguna donación ni a suministrar información personal o financiera en ese canal.

Invitó a todos los aliados y donantes consultar las campañas, medios de pago y canales de donaciones a través de la página web oficial del Banco de Alimentos de Bogotá: www.bancodealimentos.org.co

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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