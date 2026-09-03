Se reveló la causa de la muerte de Tim Curry, actor de ‘Mi pobre angelito 2’ y ‘La Cosa’

Este martes se confirmó la causa de la muerte del actor y cantante británico Tim Curry, una semana después de su fallecimiento a los 80 años.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Tim Curry?

La causa de su muerte fue una enfermedad de las arterias coronarias.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles también mencionó antecedentes de accidente cerebrovascular y de cáncer de riñón como factores contribuyentes.

¿Qué otros problemas de salud tenía Curry?

Curry había sufrido un accidente cerebrovascular casi mortal en 2012.

Lea también: Lionel Richie se sometió a pruebas cardíacas y espera regresar a casa tras percance de salud

Los médicos descubrieron dos coágulos de sangre en su cerebro y le practicaron una cirugía de emergencia.

Tras el accidente cerebrovascular, el lado izquierdo de su cuerpo quedó paralizado y tuvo que usar una silla de ruedas.

Curry no pudo hablar durante varias semanas después del derrame cerebral.

Le puede interesar: Karol G estrenó el video oficial de su nueva colaboración con Bruno Mars en “Still”

Aunque recuperó la voz al año siguiente tras la rehabilitación, se centró principalmente en el doblaje durante el resto de su carrera.

“Todavía no puedo caminar. Por eso estoy en esta silla ridícula y eso me limita mucho. Así que no cantaré ni bailaré muy pronto. Todavía tengo problemas importantes con la pierna izquierda”, dijo en una proyección del 50 aniversario de ‘Rocky Horror Picture Show’ en septiembre de 2025.

“No le temo a la muerte. Sospecho que al final, la recibiré con los brazos abiertos. Puede que incluso la acepte”, le dijo a Ben Mankiewicz el año pasado.

Tim Curry falleció el pasado 25 de agosto y es más recordado por su participación en producciones como ‘The Rocky Horror Picture Show’, ‘Annie’, ‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’, ‘Los tres mosqueteros’, ‘Los ángeles de Charlie’ y ‘Una película de miedo 2’.