Santiago Cruz estrena “Sigo En Pie” y anuncia el lanzamiento de su álbum “Fragmentos”

El cantante y compositor colombiano Santiago Cruz estrena “Sigo En Pie”, una canción que habla de levantarse ante las dificultades y encontrar fuerzas para continuar. El tema es un nuevo adelanto de “Fragmentos”, su undécimo álbum de estudio, que será lanzado oficialmente el próximo 16 de septiembre.

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La canción fue escrita por Santiago Cruz junto a la compositora dominicana Covi Quintana en el año 2021, después de la pandemia. Ahora, el artista le da un nuevo significado a la letra, vinculándola con la capacidad de superar los momentos difíciles.

Además de su mensaje, “Sigo En Pie” tendrá un propósito solidario. Durante sus primeros seis meses de difusión, las ganancias generadas por la canción serán donadas, en alianza con ABACO, para apoyar a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto y los incendios registrados en el Tolima. Cruz también anunció que destinará parte de las ganancias de sus conciertos en Bogotá, Cali y Medellín a estas causas.

El lanzamiento también da nombre al Tour Sigo En Pie, una gira que llevará al artista por Colombia, Estados Unidos, Europa y México, con más de 30 conciertos durante el año 2026.

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En Bogotá, el recorrido comenzará el 16 de septiembre y tendrá varias presentaciones en escenarios como el Teatro Panorama, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Teatro Colón. El concierto oficial del tour será el 18 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

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Con “Sigo En Pie”, Santiago Cruz abre así una nueva etapa de su carrera mientras prepara la llegada de “Fragmentos”, un álbum que marcará su regreso con nueva música y que estará acompañado por una extensa gira internacional.