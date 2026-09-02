Karol G estrenó el video oficial de su nueva colaboración con Bruno Mars en “Still”

Este miércoles, la cantautora colombiana Karol G estrenó el video oficial de su nueva colaboración “Still”, con el cantautor, productor discográfico y bailarín estadounidense Bruno Mars.

¿Qué se puede ver en el video?

El video muestra la primera presentación en vivo de ambos artistas interpretando la canción en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos.

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Combina imágenes en blanco y negro con tomas en color brindando una mirada a esos momentos previos a salir al escenario.

Desarrollándose detrás de cámaras, mientras miles de fanáticos llenan el estadio.

Karol G aparece preparándose frente a un espejo, mientras Bruno Mars toca la guitarra en su camerino y luego comparten un momento a solas dentro del estadio vacío antes de salir al escenario.

Finalmente, ambos interpretan “Still” en vivo por primera vez ante un público de más de 50.000 fanáticos.

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¿Qué más ha pasado con Karol G recientemente?

Karol G recientemente donó $1 millón de dólares durante su presentación en el concierto benéfico ‘Voces por Colombia’, para ayudar a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia.

También continúa recorriendo Norteamérica con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”, que se extiende hasta el 15 de octubre, antes de pasar por Latinoamérica y Europa.