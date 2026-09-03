Alex Van Halen, baterista de la banda de rock Van Halen, fue nombrado caballero en los Países Bajos

El músico Alex Van Halen, hermano de Eddie Van Halen y baterista de la agrupación de rock Van Halen, ha sido nombrado caballero de la Orden del León Neerlandés.

¿Qué es la Orden del León Neerlandés?

Van Halen recibió la máxima distinción civil del país en Nijmegen, ciudad donde él y su hermano Eddie crecieron antes de mudarse a Los Ángeles en 1962.

En su cuenta oficial de Instagram, el municipio de Nijmegen publicó una foto con el siguiente texto:

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“Alex Van Halen, baterista de la mundialmente famosa banda estadounidense Van Halen, ha recibido una condecoración real por su impresionante trayectoria. Como baterista, desarrolló un sonido inconfundible y un estilo propio, inspirando a músicos durante generaciones. La banda fue fundada por Alex y su hermano Eddie y existió durante casi 50 años”.

“Pero, ¿qué tiene que ver esta banda estadounidense con Nijmegen? Alex y Eddie nacieron en Ámsterdam, pero se mudaron a Nijmegen siendo muy jóvenes, donde pasaron sus primeros años antes de emigrar a Estados Unidos".

“Alex también firmó el Libro de la Ciudad. Este libro especial es firmado por distinguidos visitantes de nuestra ciudad. Bruce Springsteen y el rey Guillermo Alejandro, entre otros, lo han firmado anteriormente”.

¿Qué dijo Alex Van Halen al ser nombrado caballero?

Durante la ceremonia, Van Halen, con su característica humildad, declaró:

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“Mi primo organizó la mayor parte de esto, pero estoy muy agradecido. Creo que instituciones como esta son importantes en la vida de las personas porque añaden dignidad y solemnidad a lo que hacemos. Si realmente lo merecemos o no, esa es otra cuestión. Pero podemos estar a la altura. De eso se trata, de tener algo a lo que aspirar”.

Van Halen lanzó doce álbumes de estudio y los hermanos fueron los únicos dos miembros constantes de la banda.

Reconocido por su destreza técnica, velocidad y potencia, Alex Van Halen es considerado uno de los mejores bateristas de todos los tiempos.