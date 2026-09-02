Lionel Richie se sometió a pruebas cardíacas y espera regresar a casa tras percance de salud

SANTA MONICA, CA - APRIL 18: Lionel Richie attends the 12th Annual Breakthrough Prize Awards and Ceremony at Barker Hangar in Santa Monica of Los Angeles, California, United States on April 18, 2026. (Photo by Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

El cantante, compositor, músico, productor discográfico y personalidad televisiva estadounidense Lionel Richie se sometió a pruebas cardíacas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y se espera que regrese a casa este miércoles 2 de septiembre.

¿Cuál es el estado de salud de Lionel Richie?

Richie, de 77 años, permanece hospitalizado en San Luis, Misuri, en los Estados Unidos, mientras los médicos monitorean su estado de salud.

¿Por qué ingresó a la UCI?

Richie ingresó voluntariamente en la UCI como medida de precaución poco después de su actuación en el teatro The Muny el pasado sábado 29 de agosto.

Lea también: Karol G estrenó el video oficial de su nueva colaboración con Bruno Mars en “Still”

¿Qué le pasó durante su presentación?

Durante el concierto, pidió a su equipo que le trajeran una silla mientras interpretaba su última canción, “All Night Long”.

Richie se encuentra actualmente de gira con Earth, Wind & Fire en su tour ‘Sing a Song All Night Long’.

No es el primer percance de salud de Richie

Esta última hospitalización se produce más de dos meses después de que Richie sufriera otro percance de salud durante un concierto en St. Paul, Minnesota.

El 24 de junio, el cantante interrumpió su actuación tras sentirse indispuesto en el escenario durante el primer concierto de su gira, según el Minnesota Star Tribune.

Le puede interesar: El actor George Clooney recibirá el León de Oro por su trayectoria en el Festival de Cine de Venecia

Richie le dijo al público que se sentía mareado y bromeó diciendo que nunca había interpretado “Dancing on the Ceiling” sentado.

“Cuando te sientas mareado, siéntate”, bromeó antes de sentarse al piano para interpretar “Three Times a Lady” y, posteriormente, hacer un intermedio improvisado.

Richie tuvo que posponer dos conciertos después de que sus médicos le aconsejaran “descansar y recuperarse por completo”.