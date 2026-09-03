Ariana Grande supera los 100 millones de dólares con su Eternal Sunshine Tour

La artista Ariana Grande cerró su Eternal Sunshine Tour con cifras que confirman el éxito de su regreso a los diferentes escenarios. La artista terminó la gira el 1 de septiembre en el O2 Arena de Londres, después de ofrecer 41 conciertos y recaudar 107,9 millones de dólares con la venta de entradas.

En total, la gira reunió cerca de 638.000 espectadores. Aunque tuvo menos fechas que sus anteriores recorridos, el promedio de ingresos por presentación fue superior al esperado. Grande recaudó alrededor de 2,6 millones de dólares por concierto y vendió unos 15.600 boletos en cada presentación.

Uno de los puntos más destacados de su gira fue su paso por Londres. La cantante realizó cerca de 10 conciertos en el O2 Arena, que se convirtieron en las presentaciones más exitosas de toda su carrera. En esas fechas recaudó 27,7 millones de dólares y vendió aproximadamente 179.000 entradas.

La etapa norteamericana también dejó cifras importantes. Los 31 conciertos realizados en Estados Unidos y Canadá sumaron los 80,2 millones de dólares y 459.000 entradas vendidas, convirtiéndose en la etapa más taquillera de cualquiera de sus giras anteriores.

El Eternal Sunshine Tour también significó el regreso de la exitosa Ariana Grande a los escenarios después de siete años sin realizar una gira. El recorrido estuvo relacionado con su álbum Eternal Sunshine, lanzado en 2024, y durante los meses de la gira la cantante también presentó nuevo material musical.

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Con esta gira, Ariana Grande elevó sus cifras históricas de conciertos a cifras como 351,4 millones de dólares recaudados y 3,4 millones de entradas vendidas en acerca de 270 presentaciones reportadas desde el inicio de su carrera.