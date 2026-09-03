Se estrenó un nuevo tráiler de la primera temporada de la serie de televisión de ‘Harry Potter’

Captura de pantalla tomada del canal oficial de YouTube de Harry Potter

Se estrenó el nuevo tráiler de la primera temporada de la serie de televisión basada en los libros de ‘Harry Potter’.

¿Quién interpreta a Harry Potter en la serie?

El joven actor Dominic McLaughlin interpreta a Harry Potter, el mago de 11 años al que anteriormente dio vida Daniel Radcliffe.

¿Quiénes interpretan a Ron y Hermione?

Alastair Stout y Arabella Stanton interpretan a sus mejores amigos, Ron Weasley y Hermione Granger, cuando se matriculan en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

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¿Qué se puede ver en el nuevo tráiler?

El tráiler muestra a Harry, Ron y Hermione llegando a Hogwarts y participando en la ceremonia de selección en la que son asignados a Gryffindor.

Harry conoce al personal de Hogwarts, incluido Dumbledore, Snape, McGonagall y Hagrid, mientras asiste a sus clases de magia, como herbología y pociones, y prueba el deporte del Quidditch.

También está el misterio de la Piedra Filosofal que Harry, Ron y Hermione investigan.

Se encuentran cara a cara con el troll de la montaña en el baño de Hogwarts, juegan una partida de ajedrez y prueban la Capa de Invisibilidad y el Espejo de Erised.

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¿Cuántas temporadas tendrá la serie?

La nueva serie adapta los siete libros de la autora J.K. Rowling a siete temporadas de televisión.

¿Cuándo se estrenará la primera temporada?

La primera temporada, de ocho episodios, adapta ‘La piedra filosofal’ y se estrenará en Navidad.

¿Tendrá una segunda temporada?

La serie también consiguió una renovación anticipada para una segunda temporada en mayo, que continuará la historia de ‘La cámara secreta’.