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03 sep 2026 Actualizado 13:19

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Destinan $20.000 millones para ampliar fuentes de agua y mejorar el abastecimiento en Facatativá

Dos pozos profundos, la búsqueda de una tercera fuente subterránea y obras de acueducto y saneamiento hacen parte de las inversiones.

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Cerca de $20.000 millones en pozos profundos, nuevas fuentes subterráneas y obras de acueducto y saneamiento hacen parte de la respuesta de la Gobernación de Cundinamarca frente a las dificultades de abastecimiento de agua en Facatativá.

Dos pozos en ejecución y una tercera fuente proyectada

Entre las principales intervenciones están dos pozos profundos actualmente en ejecución. El de Cartagenita cuenta con una inversión de $4.807 millones, de los cuales $3.456 millones corresponden al municipio y $1.351 millones al departamento.El pozo de La Guapucha, por su parte, alcanza 70 % de ejecución y 433 metros de profundidad.

Además, se proyectan $4.500 millones para la prospección de un tercer pozo de aguas subterráneas en Tierra Grata. Otros $3.950 millones están destinados al sistema de acueducto e incluyen estudios y diseños para el sector Cartagenita, la optimización de los sistemas de almacenamiento en Pueblo Viejo y recursos proyectados para construir la línea Deudoro Aponte–PTAP La Guapucha.En saneamiento se contemplan $5.277 millones para intervenciones como los colectores Cartagenita-Manablanca y recursos proyectados para la construcción del Plan Maestro de Alcantarillado de Arrayanes, Pueblo Viejo y Tierra Grata Alta.

Atención ante el desabastecimiento en otros municipios

La atención mediante carrotanques se extiende, de acuerdo con las necesidades reportadas, a Viotá, Soacha, Pulí, Vergara, Tocaima, Apulo, La Palma, Caparrapí, La Peña, Anapoima, El Colegio, Puerto Salgar, Nariño, Nocaima, Topaipí, Útica, Villagómez, Guataquí, Tibacuy, Arbeláez, Simijaca y Villeta.

Así las cosas y mientras exista el problema de abastecimiento, la Gobernación reiteró el llamado a hogares, establecimientos comerciales y sectores productivos para hacer un uso racional del agua y evitar su desperdicio.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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