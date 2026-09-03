Precio del café HOY 3 de septiembre: El grano volvió a caer tras leve alza en el último reporte

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 3 de septiembre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 3 de septiembre de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este jueves 3 de septiembre el precio del café en Colombia se cotiza en $2,090,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 3 de septiembre se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café abrió la jornada con un precio por debajo del anterior registrado. Esto, comparado con el último reporte del miercoles 2 de septiembre, la cotización cerró en los $2,120,000 COP por carga, por lo que el precio disminuyo unos $30.000 COP.

Datos interesantes del café

Términos y aspectos interesantes relacionados con el café según la información oficial de la Federación Nacional de Cafeteros

¿Qué es café cereza?

Es el fruto del arbusto de café (cafeto), que se recolecta en las fincas, durante las épocas de cosecha, en regiones cafeteras para continuar después con un proceso de adecuación para la comercializacaión, el cual se realiza dentro de la misma finca cafetera.

¿Qué es un cafeducto?

Son sistemas de transporte para el café en cereza mediante un circuito de tuberías cerradas de PVC que por medio del del agua y de la gravedad proporcionada naturalmente por la pendiente del terreno, se moviliza el grano.

Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 3 de septiembre

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 3 de septiembre, en referencia FR 94:

ARMENIA: Carga $2,090,500, Kilo $16,724, Arroba $209,050

Carga $2,090,500, Kilo $16,724, Arroba $209,050 BOGOTÁ: Carga $2,089,250, Kilo $16,714, Arroba $208,925

Carga $2,089,250, Kilo $16,714, Arroba $208,925 BUCARAMANGA: Carga $2,088,875, Kilo $16,711, Arroba $208,888

Carga $2,088,875, Kilo $16,711, Arroba $208,888 BUGA: Carga $2,091,250, Kilo $16,730, Arroba $209,125

Carga $2,091,250, Kilo $16,730, Arroba $209,125 CHINCHINÁ: Carga $2,090,375, Kilo $16,723, Arroba $209,038

Carga $2,090,375, Kilo $16,723, Arroba $209,038 CÚCUTA: Carga $2,088,375, Kilo $16,707, Arroba $208,838

Carga $2,088,375, Kilo $16,707, Arroba $208,838 IBAGUÉ: Carga $2,089,625, Kilo $16,717, Arroba $208,963

Carga $2,089,625, Kilo $16,717, Arroba $208,963 MANIZALES: Carga $2,090,375, Kilo $16,723, Arroba $209,038

Carga $2,090,375, Kilo $16,723, Arroba $209,038 MEDELLÍN: Carga $2,089,625, Kilo $16,717, Arroba $208,963

Carga $2,089,625, Kilo $16,717, Arroba $208,963 NEIVA: Carga $2,088,750, Kilo $16,710, Arroba $208,875

Carga $2,088,750, Kilo $16,710, Arroba $208,875 PAMPLONA: Carga $2,088,500, Kilo $16,708, Arroba $208,850

Carga $2,088,500, Kilo $16,708, Arroba $208,850 PASTO: Carga $2,088,500, Kilo $16,708, Arroba $208,850

Carga $2,088,500, Kilo $16,708, Arroba $208,850 PEREIRA: Carga $2,090,375, Kilo $16,723, Arroba $209,038

Carga $2,090,375, Kilo $16,723, Arroba $209,038 POPAYÁN: Carga $2,090,625, Kilo $16,725, Arroba $209,063

Carga $2,090,625, Kilo $16,725, Arroba $209,063 SANTA MARTA: Carga $2,092,125, Kilo $16,737, Arroba $209,213

Carga $2,092,125, Kilo $16,737, Arroba $209,213 VALLEDUPAR: Carga $2,089,750, Kilo $16,718, Arroba $208,975

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¿Cómo apoyar a la población campesina afectada por el terremoto en Colombia?

La FNC lo invita a donar a los damnificados por el terremoto de 7.4 que afectó al territorio colombiano el pasado 10 de agosto.

‘La tierra tembló, pero el corazón cafetero no se quiebra’. Bajo este lema, la FNC se compromete con las familias campesinas afectadas al acompañamiento y a la reconstrucción de los daños.

Se habilitaron tres canales para que los interesados donen su aporte, ingresando al siguiente link.

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