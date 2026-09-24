Iniciativa Juntos por el Pacífico fue un éxito: superó los $400 millones en ventas

Más de 400 millones de pesos en ventas y la asistencia de aproximadamente 100.000 personas fueron los resultados de la iniciativa ciudadana Juntos por el Pacífico, un evento que se desarrolló durante este fin de semana en la cancha del barrio El Guabal, en Cali, con el propósito de respaldar a los emprendedores que no pudieron comercializar sus productos tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La jornada reunió a 65 emprendedores del Pacífico colombiano, quienes tuvieron la oportunidad de ofrecer sus productos en diferentes stands instalados en el escenario comunitario.

Durante los tres días del evento, los asistentes encontraron una amplia oferta de gastronomía tradicional, bebidas ancestrales, moda y artesanías, en una actividad que buscó convertir la solidaridad ciudadana en oportunidades de recuperación económica.

El encuentro contó con la participación de aproximadamente 100.000 personas, entre ciudadanos de Cali, visitantes de otras regiones y extranjeros que llegaron a la ciudad para acompañar esta iniciativa.

La asistencia permitió dinamizar las ventas de los comerciantes y fortalecer la circulación de productos provenientes de diferentes territorios del Pacífico colombiano.

El balance económico superó los 400 millones de pesos en ventas, una cifra que representa el resultado comercial de la jornada y un aporte a la recuperación de los emprendedores afectados por la emergencia.

La iniciativa permitió que productores y comerciantes retomaran espacios de comercialización y encontraran nuevos públicos para sus negocios.

El senador Kevin Gómez, uno de los impulsores de Juntos por el Pacífico, destacó el alcance de la convocatoria y el papel de la ciudadanía en el respaldo a los emprendedores.

“Este resultado demuestra que cuando Cali y el Pacífico se unen alrededor de una causa, la solidaridad se convierte en oportunidades reales para nuestra gente. Superar los 400 millones de pesos en ventas y reunir a 100.000 personas significa que logramos abrir una puerta para que nuestros emprendedores volvieran a comercializar sus productos y que la ciudadanía entendiera que apoyar al Pacífico también es defender su economía, su cultura y sus tradiciones”, señaló Gómez.

El congresista agregó que la iniciativa nació como una respuesta ciudadana frente a las dificultades que enfrentaron los comerciantes después del terremoto y que el resultado obtenido evidencia la importancia de generar espacios de apoyo directo a las comunidades.

La programación también incluyó una agenda cultural con artistas y agrupaciones que se sumaron a la jornada durante los tres días. En la tarima estuvieron las maestras Nidia Góngora y Maritza Bonilla, junto con Guitarreros del Monte, Golpe de Timbiquí, el grupo de danza Jocaycu, DJ Marlong Son, Linda Caldas, Eduardo Granja, Kenyata, Jorgy Vásquez, DJ Dutyy Mix, DJ Efren y Aires de mi Tierra.

La participación de los artistas permitió acompañar la oferta comercial con música, danza y expresiones culturales vinculadas con las tradiciones del Pacífico colombiano. Entre los gestores de la iniciativa estuvo DJ Marlong Son, quien también participó en la programación artística del evento.

“Esta iniciativa nació de la necesidad de hacer algo por nuestros emprendedores y de entender que la cultura también puede ser una herramienta para generar oportunidades. Nos sumamos porque creemos en el Pacífico, en sus artistas y en su gente. Ver la respuesta de la ciudadanía y el movimiento económico que se logró nos confirma que valió la pena trabajar por este encuentro”, expresó DJ Marlong Son.

Danna Rendón, otra de las gestoras de Juntos por el Pacífico, agradeció la participación de los artistas que llegaron al escenario sin cobrar por sus presentaciones, contribuyendo al desarrollo de la jornada.

“Quiero agradecer de manera especial a cada uno de los artistas que se sumaron a esta iniciativa de forma desinteresada. Nidia Góngora, Maritza Bonilla y todos los grupos y artistas que estuvieron en tarima entendieron que este era un momento para acompañar a nuestros emprendedores y al Pacífico. Su generosidad y su talento fueron fundamentales para que pudiéramos construir una jornada cultural y comercial de estas dimensiones”, manifestó Rendón.

Por su parte, Carolina Cortés, vocera e impulsora de Juntos por el Pacífico, agradeció a los ciudadanos que respondieron a la convocatoria y decidieron participar en la iniciativa mediante sus compras y su asistencia al evento.

“Gracias a todas las personas que atendieron nuestro llamado, que llegaron a El Guabal, compraron los productos de nuestros emprendedores y entendieron la importancia de respaldar a quienes estaban pasando por un momento difícil. Estos resultados son de la ciudadanía, de los artistas, de los emprendedores y de todas las personas que creyeron en Juntos por el Pacífico. Cada compra fue una manera de contribuir a la recuperación de nuestra gente”, aseguró Cortés.