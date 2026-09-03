Francia anuncia dispositivo de seguridad para la visita de León XIV

Francia movilizará un dispositivo de seguridad “excepcional” con 15.000 agentes de los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad para la visita del papa León XIV a Francia, que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre con paradas en París, Lourdes y Metz.

A apenas tres semanas del viaje papal, el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, detalló en una entrevista con el diario católico La Croix que los efectivos de seguridad (policiales, de gendarmería y militares de la operación Sentinelle) se concentrarán sobre todo en París, donde el público será más numeroso.

En la capital se desplegarán 14.000 agentes desde el primer día de la visita y el millar restante estará en Lourdes y Metz para preparar la llegada del pontífice.

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La primera visita de León XIV a Francia, donde será recibido por el presidente, Emmanuel Macron, tendrá entre sus platos fuertes una vigilia con jóvenes en el Estadio de Francia, una misa multitudinaria en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos, un discurso en la Unesco y una visita al santuario de Lourdes, donde además se reunirá en privado con víctimas de abusos sexuales.

León XIV terminará su viaje el 28 de septiembre en Metz, donde visitará la tumba de Robert Schuman, uno de los padres de la construcción europea, y pronunciará un discurso sobre Europa.

Gira papal

El papa León XIV tendrá en Perú una estatua de 14 metros de altura frente al océano Pacífico, según anunció la Municipalidad del Callao, la portuaria ciudad vecina a Lima, capital del país, donde Robert Prevost, estadounidense que se nacionalizó peruano, ejerció como administrador de su diócesis.

El monumento con su figura pretende ser el más grande del mundo dedicado al actual pontífice, según anunció el alcalde provincial del Callao, César Pérez, cuya meta es inaugurarla la escultura durante la visita que León XIV hará a Perú del 11 al 16 de noviembre.

La imagen será instalada el 4 de noviembre y esperará a la llegada de León XIV a Perú, el día 11 de noviembre, para ser bendecida por él e incluida en su agenda de visitas en el país, que incluyen a las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

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La estatua, que busca rendir homenaje a la labor de Prevost como administrador de la Dióceiss del Callao durante la pandemia de la covid-19, superará con creces en altura a otras esculturas que León XIV tiene ya en la ciudad de Chiclayo y alrededores, donde fue obispo durante ocho años.