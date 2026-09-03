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03 sep 2026 Actualizado 01:04

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Barranquilla

Un muerto y dos heridos deja balacera en el norte de Barranquilla

Al parecer, se trataría de un atentado contra un excandidato al concejo de Barranquilla.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

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Barranquilla
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Un muerto y dos heridos deja balacera en el norte de la ciudad. Al parecer, era un atentado contra un excandidato al concejo de Barranquilla.

Según la información entregada por la Policía, la balacera se dio cuando el excandidato al concejo, José Tapia Escorcia y su conductor descendieron de su vehículo en el barrio Ciudad Jardín cuando fueron interceptados por dos sujetos.

En la balacera perdió la vida Rodrigo González Pereira, de 39 años, quien sería uno de los presuntos sicarios.

Lea también: Murió José Manuel Restrepo Fernández, expresidente de Caracol Radio

Según la información entregada por la Policía se indica que los hechos estarían asociados a la confrontación por la usurpación e invasión de tierra entre integrantes de ‘Los Costeños’ y ‘La Nueva Generación del Freseo’.

En el hecho fueron incautados un revolver calibre 38 y una pistola calibre 9 milímetros.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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