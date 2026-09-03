Un muerto y dos heridos deja balacera en el norte de Barranquilla

Un muerto y dos heridos deja balacera en el norte de la ciudad. Al parecer, era un atentado contra un excandidato al concejo de Barranquilla.

Según la información entregada por la Policía, la balacera se dio cuando el excandidato al concejo, José Tapia Escorcia y su conductor descendieron de su vehículo en el barrio Ciudad Jardín cuando fueron interceptados por dos sujetos.

En la balacera perdió la vida Rodrigo González Pereira, de 39 años, quien sería uno de los presuntos sicarios.

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Según la información entregada por la Policía se indica que los hechos estarían asociados a la confrontación por la usurpación e invasión de tierra entre integrantes de ‘Los Costeños’ y ‘La Nueva Generación del Freseo’.

En el hecho fueron incautados un revolver calibre 38 y una pistola calibre 9 milímetros.