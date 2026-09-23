Más de 1.200 vehículos llegaron a Granabastos este miércoles

Más de 1.200 vehículos cargados de alimentos ingresaron este miércoles a la Gran Central de Abastos del Caribe, en medio de la dinámica de abastecimiento de productos para la región Caribe. Así lo informó Esther Fabiola Elías, gerente de la central, quien aseguró que el abastecimiento llegó “en términos generales normales”.

Elías explicó que las centrales de abasto vienen trabajando de manera articulada con las 14 centrales más importantes del país, lo que garantiza el ingreso de los productos a Granabastos, según indicó.

“Hoy en el día de mercado han venido ingresando 1.200 vehículos, todos llenos con mucha mercancía para poder abastecer el Caribe colombiano”, señaló.

Variabilidad en los precios

Frente al comportamiento de los precios, la gerente indicó que algunos productos registraron incrementos, mientras otros presentaron disminuciones. Entre los que bajaron de precio mencionó el melón, la berenjena y el pimentón verde.

En contraste, la habichuela, el pimentón rojo y la curuba presentaron aumentos de entre 2 % y 4 %, de acuerdo con la cantidad de productos que lleguen a la central. Elías explicó que estos cambios obedecen a la dinámica de oferta y demanda y a la temporada de cultivo, y descartó que necesariamente estén relacionados con el fenómeno de El Niño.

También señaló que productos como papaya, melón, banano, mango y papa se encuentran actualmente en cosecha. Sobre la procedencia de los alimentos, explicó que Granabastos busca productos en diferentes sectores del país dependiendo de las condiciones y los precios, como ocurre con la papa, que puede llegar desde Nariño o Santander.

En cuanto a la situación de orden público y su posible impacto en el abastecimiento hacia zonas como Santa Marta y Valledupar, Elías dijo que hasta el momento no han registrado desabastecimiento. Sin embargo, advirtió que cuando los vehículos de carga quedan paralizados.