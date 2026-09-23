Air-e cobrará $873,69 por kWh en octubre mientras persisten reclamos en Soledad

La tarifa residencial de energía de Air-e será de $873,69 por kilovatio/hora (kWh) en las facturas que se cobren durante octubre, un valor que, aunque representa una reducción frente al máximo registrado en el año, mantiene el costo del servicio en niveles que generan preocupación entre los usuarios de la Costa Caribe.

El precio comenzó 2023 en alrededor de $796 por kWh y registró incrementos a partir de junio. El valor más alto se presentó en las facturas de agosto, cuando el kilovatio/hora llegó a cerca de $890.

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De acuerdo con Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa, el precio se ha mantenido relativamente estable durante septiembre y octubre. Sin embargo, advirtió que podría presentarse una nueva variación en los próximos meses debido al comportamiento del mercado de energía en bolsa y a la exposición de Air-e a este mecanismo de compra.

“Posiblemente ya para el otro mes, precios de octubre para cobrar en noviembre, es posible que tengan un movimiento porque el precio en bolsa, que es el mercado diario de la energía, está disparado por el problema del fenómeno del Niño. Hemos conocido que en el día de hoy ya está por encima de mil pesos el precio en bolsa”, precisó Alarcón.

En Soledad reclaman por fallas y cortes prolongados

Mientras los usuarios conocen el valor que tendrán que pagar por la energía, en Soledad persisten los reclamos por la calidad y continuidad del servicio.

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La Alcaldía de Soledad hizo un llamado a Air-e para que adopte medidas que permitan mejorar la prestación del servicio en diferentes sectores del municipio, donde se han reportado interrupciones prolongadas, suspensiones reiteradas y problemas relacionados con las redes y la infraestructura eléctrica.

Según la administración municipal, estas situaciones han generado inconformidad entre los habitantes y, en algunos casos, protestas y bloqueos.

La Alcaldía pidió a la empresa realizar intervenciones y jornadas de mantenimiento en las redes, además de atender oportunamente los requerimientos de las comunidades.

Edinson Barrera, secretario encargado de Gobierno de Soledad, señaló que la administración municipal espera que Air-e garantice un servicio adecuado para los habitantes.

“Los soledeños necesitamos y exigimos que se dé cumplimiento a las obligaciones que tiene esta empresa con nuestra ciudad”, afirmó Barrera.

El funcionario también relacionó las fallas en el suministro con las condiciones de algunas redes y la falta de mantenimiento, y señaló que los cortes de energía también generan preocupación por sus efectos sobre la seguridad en distintos sectores.

Así, mientras el valor del kilovatio/hora para octubre se ubica en $873,69, los usuarios de Soledad enfrentan además reclamos relacionados con la continuidad y calidad del servicio que reciben.