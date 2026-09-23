Denuncian amenazas contra candidata a Reina de Juan de Acosta

La Alcaldía Municipal de Juan de Acosta, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, rechazó los hechos de intimidación, amenazas o presiones que puedan afectar la participación de las jóvenes vinculadas al proceso de elección de la representante del municipio.

“Rechazamos de manera categórica cualquier acto de intimidación, amenaza, presión o conducta que atente contra la integridad, la tranquilidad y la libre participación de las jóvenes vinculadas al proceso de elección de la representante de nuestro municipio”, señaló la administración municipal.

La Alcaldía recordó que estos certámenes son espacios para resaltar la cultura y las tradiciones del territorio. “Los certámenes culturales y tradicionales son espacios creados para exaltar el talento, la identidad, el liderazgo y el orgullo de nuestras comunidades”, indicó.

Candidata habría recibido mensajes amenazantes

De acuerdo con una publicación realizada por José Luis Hereira, hermano de la candidata Yulieth Hereira, la joven habría recibido mensajes intimidantes a través de WhatsApp en los que le advierten que sería atacada si no retira su candidatura.

En uno de los mensajes se lee: “Ya sabemos dónde vives. Jugando a la reina, como no se retire te va a llover bala a ti y a tu negocio”.

Otros mensajes señalan frases como: “No estamos jugando, ya la tenemos ubicada” y “colabora por las buenas tras publicación en redes y bala como las ratas no va a quedar nada”.

Piden investigación para identificar responsables

Frente a la situación, la Alcaldía expresó su respaldo a las candidatas María Bernarda Alba, Yulieth Hereira y Fiorella Jiménez, y solicitó a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes.

“Desde la administración municipal expresamos nuestro respaldo absoluto a las candidatas María Bernarda Alba, Yulieth Hereira y Fiorella Jiménez, quienes cuentan con todo nuestro apoyo”, manifestó la Alcaldía.

Además, hicieron un llamado para que se identifique y sancione a los responsables de las amenazas, con el fin de garantizar un proceso de elección seguro y en condiciones de respeto para todas las participantes.