Colombia Mayor: así funcionará el pico y cédula para cobrar el giro de septiembre en el Atlántico

Los adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor en el Atlántico ya tienen definido el cronograma para reclamar el nuevo giro correspondiente al séptimo ciclo de pagos de 2026. La jornada comenzó este miércoles 2 de septiembre y se extenderá hasta el 20 de septiembre, de acuerdo con la programación divulgada para el departamento.

El cobro se realizará mediante pico y cédula en los puntos Supergiros teniendo en cuenta el último dígito del documento de identidad. La programación establece:

Miércoles 2 de septiembre: cédulas terminadas en 0 .

cédulas terminadas en . Jueves 3: 1 .

. Viernes 4: 2 .

. Sábado 5: 3 .

. Lunes 7: 4 .

. Martes 8: 5 .

. Miércoles 9: 6 .

. Jueves 10: 7 .

. Viernes 11: 8 .

. Sábado 12: 9 .

. Del 14 al 20 de septiembre: podrán cobrar los beneficiarios con cualquier último dígito.

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Los domingos y días festivos no aplican para el cronograma, por lo que se recomienda a los beneficiarios acudir en la fecha correspondiente a su número de cédula.

Recomendaciones para el cobro

Los beneficiarios deben presentar su cédula original y verificar previamente que tengan el giro disponible. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

En caso de que el adulto mayor no pueda realizar personalmente el cobro, la Alcaldía de Barranquilla señala que un tercero autorizado debe presentar un poder autenticado ante juez o notario, además de las cédulas correspondientes y la documentación exigida.

El pago hace parte del séptimo ciclo de Colombia Mayor, cuya entrega a nivel nacional fue anunciada entre el 3 y el 13 de septiembre. Para este ciclo, el Gobierno destinó 639.643 millones de pesos, con recursos para garantizar la continuidad del programa a cerca de 3 millones de personas mayores.

En el Atlántico, los beneficiarios deberán seguir la programación establecida y acudir al punto autorizado de pago que les corresponda.

Para los pagos en la ciudad, se estableció un horario de atención de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, mientras que los sábados la atención será hasta las 4:00 de la tarde.