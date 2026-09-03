Grupo Aval espera que el nuevo gobierno genere certidumbre para impulsar la inversión

María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, aseguró que existe un ambiente de optimismo entre los empresarios de cara al nuevo gobierno y consideró que, acompañado de mayor certidumbre, esto podría impulsar un repunte de la inversión privada en Colombia.

“Ese optimismo más algo de certidumbre, porque veníamos de una incertidumbre de cambios de reglas de juego, hace que veamos un interés del sector privado para invertir más”, afirmó Gutiérrez. La directiva señaló que actualmente Colombia tiene la inversión más baja en décadas con respecto al PIB.

Según Gutiérrez, el sector privado estaría interesado en volver a apostar por sectores como el minero-energético y el agroindustrial, además de vivienda e infraestructura, que identificó como sectores que “jalonan la economía”.

En ese escenario, señaló que el sistema financiero está listo para apoyar las nuevas inversiones, especialmente los grandes proyectos que requieren financiación.

La presidenta de Grupo Aval agregó que, en general, ve un ambiente de crecimiento y consideró que el país podrá salir adelante con la reconstrucción y los demás retos que enfrenta. “No le toca fácil a este gobierno”, afirmó al referirse a los desafíos que deberá afrontar la nueva administración.