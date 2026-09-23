Alarma en el Atlántico por muerte de ganado ante el fenómeno de El Niño

La muerte de miles de reses por la falta de lluvias y las altas temperaturas encendió las alarmas del sector ganadero en la región Caribe. De acuerdo con un estudio realizado por Asoganorte y Fedegán, las pérdidas económicas por la reducción del hato ganadero ya superan los 47.000 millones de pesos.

Mario Fernández Murgas, director ejecutivo de Asoganorte, explicó que la situación afecta a pequeños, medianos y grandes productores de Atlántico, Magdalena, Cesar, La Guajira, Córdoba, Sucre y Bolívar, donde la escasez de agua y alimento ha provocado casos de muerte de animales por desnutrición.

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El departamento de Córdoba es el más afectado, según el dirigente gremial. Sin embargo, en el Atlántico también se reporta una situación crítica, con más de 5.000 animales muertos, principalmente en municipios del sur como Suan, Santa Lucía y Manatí, además de Sabanalarga.

Fernández Murgas señaló que las cifras podrían aumentar debido a que todavía existen reportes pendientes de consolidar en otros municipios y departamentos de la región Caribe.

Ante este panorama, Asoganorte está a la expectativa de las medidas que el Gobierno Nacional adoptará tras el anuncio de la emergencia económica que será declarada para enfrentar al fenómeno de El Niño.

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En el Atlántico, la agremiación trabaja con la Gobernación en la entrega de silo para pequeños ganaderos, mientras avanza en proyectos relacionados con la construcción de pozos, sistemas de energía fotovoltaica y recuperación de pastos, con el propósito de garantizar agua y alimento para los animales.

El gremio advierte que, mientras persistan las altas temperaturas y la ausencia de lluvias, continuará el riesgo de pérdida de animales y de mayores afectaciones económicas para los productores ganaderos del Caribe.