Propiedad Horizontal en Colombia, ¿Es legal poner cámaras en la puerta de su apartamento?

Imagen ilustrativa de una Cámara de Seguridad en un conjunto residencial. A su lado, el logo de la Superintendencia de Industria y comercio, quienes regulan el manejo de estas (Cortesía Getty Images)

En Colombia las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta importante para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, pero es importante aclarar que su instalación debe hacerse dentro de los parámetros que permita la ley.

En los conjuntos residenciales es habitual la implementación de estas herramientas para la seguridad de los habitantes de la zona, pero si usted quiere hacerlo por su propia cuenta y directamente en frente de la puerta de su propiedad, tiene que saber que existe un marco legal que seguir.

Le puede interesar: ICETEX y la Universidad Europea lanzaron 25 becas para estudiar materias virtuales en España

¿Hay leyes que prohiban la instalación de cámaras en su apartamento o conjunto residencial?

Camaras de seguridad Ampliar Camaras de seguridad Cerrar

En el caso de propiedades horizontales (apartamentos, locales, zonas verdes, pasillos), sí es posible tener cámaras en zonas comunes, pero no pueden instalarse de manera individual y sin permiso.

Esta medida está regulada por la ley 1581 de 2012, también conocida como la ley de Habeas Data, que regula el tratamiento que debe darse a la grabación de las cámaras de vigilancia (imágenes, video, etc.) u otros dispositivos que almacenen este tipo de datos.

Para casas y negocios: ¿Tiene cámaras en su casa o negocio? Fiscalía advierte las obligaciones legales que debe cumplir

Para este caso se requiere la aprobación de la asamblea, el cumplimiento de normas de protección de datos y, en algunos casos, la inscripción ante entidades locales.

Añadido a eso, la Ley 675 de 2001 menciona que cualquier tipo de instalación, intervención o modificación en zonas comunes como lo podrían ser pasillos, accesos, escaleras, parqueaderos o jardines, debe ser notificado y aprobado por la asamblea de copropietarios y ejecutada bajo el reglamento interno del conjunto.

Sobre el tema: ¿Qué dice la Ley 675 de 2001 de Propiedad Horizontal sobre los parqueaderos?

En conclusión, sin el debido registro de la personería jurídica como requiere la ley, no se debe poner en funcionamiento un sistema de vigilancia de la copropiedad, dado que esto sería contrario a:

La ley 1581 de 2012

La ley 675 de 2001

En caso de incumplir, podría ser sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Sobre Propiedad horizontal: ¿Cómo sacar certificado de representación legal de propiedad horizontal? Pasos y condiciones trámite

¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las autorizaciones de tratamiento de datos para uso de cámaras de seguridad?

Un ejemplo está plasmado en la sanción que recibió el Edificio Carrera Séptima en Bogotá (carrera séptima con calle 74-56) por un valor de más de setenta y ocho millones de pesos ($78.000.000) en el año 2019, por el no cumplimiento de recolección y tratamiento de datos.

Otros casos: Uso indebido de datos biométricos: la SIC ordena el cierre de dos empresas en Colombia

Básicamente, se gestó la sanción por no solicitar la autorización de los habitantes del edificio a ser grabados y no contar con mecanismos para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que se estaban recolectando, dejando un precedente para los conjuntos residenciales.

¿Qué obligaciones tengo si pongo cámaras de seguridad en propiedades horizontales?

En el caso de que usted o los propietarios de las propiedades decidan implementar sistemas de videovigilancia bien sea en zonas comunes o en áreas privadas, debe seguir estas obligaciones:

Tiene que informar a los titulares de la zona mediante avisos que sean visibles, claros y comprensibles sobre la presencia del sistema y su finalidad. También necesita su consentimiento firmado.

sobre la presencia del sistema y su finalidad. También necesita su consentimiento firmado. También debe ser prudente con la información que guarda. Según la resolución C-406 de la Corte Constitucional en 2022, se debe mantener un grado de garantía de la intimidad personal y familiar, por lo que las grabaciones no pueden distribuirse o modificarse sin autorización de todos los copropietarios.

También cabe acotar que, en caso de ser necesario, cualquier cuerpo de la policía nacional puede exigir las grabaciones si estas permiten obtener información sobre un delito que fue reportado.

También le puede interesar: En Propiedad Horizontal: ¿Quién paga reparaciones y limpieza de las zonas comunes?