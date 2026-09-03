Relleno sanitario de Chiquinquirá entraría en cierre definitivo en febrero de 2027

Chiquinquirá

El relleno sanitario de Carapacho, ubicado en el municipio de Chiquinquirá, se acerca a su etapa definitiva de cierre y clausura. De acuerdo con Yíber González, director de la CAR en Chiquinquirá, la capacidad disponible del lugar es limitada y, si se mantiene el ritmo actual de disposición de residuos, el proceso de cierre está previsto para febrero de 2027.

González explicó que el relleno sanitario se encuentra bajo un plan de cierre y clausura desde hace varios años. En 2024, la autoridad ambiental realizó una evaluación que permitió establecer una capacidad adicional de 23.300 metros cúbicos, mediante la optimización de las diferentes celdas que conforman el relleno.

“Con esos 19,5 meses se dio un volumen o capacidad equivalente de 23.300 metros cúbicos, que era lo que finalmente, de acuerdo con la evaluación técnica del equipo de rellenos, disponía en ese momento el relleno sanitario”, explicó.

Según el funcionario, las capacidades corresponden a aproximadamente 11.500 metros cúbicos en las celdas de la etapa 1, 4.700 metros cúbicos en la etapa 2 y 7.000 metros cúbicos en la etapa 3.

Estas condiciones hacen que la posibilidad de ampliar nuevamente la vida útil del relleno sea limitada, debido a que no existe un área extensa disponible para continuar con la disposición de residuos.

“Si esa capacidad se surte de acuerdo con el promedio de material que va llegando, no va a haber un área disponible para poder llegar a hacer disposición de los residuos sólidos”, señaló.

CAR advierte deficiencias en la operación

La situación se suma a las observaciones realizadas durante una reciente visita de seguimiento. Según González, la autoridad ambiental encontró deficiencias relacionadas con la operación del relleno, entre ellas problemas en la estabilidad de los taludes, la cobertura de los residuos y el manejo de los lixiviados.

“Se identificó una mala práctica en la operación, algunas deficiencias en la estabilidad de los taludes e incluso un incremento en el riesgo de operación ambiental, que ponía en riesgo la continuidad de la operación”, afirmó.

Ante estos hallazgos, la CAR prepara un nuevo acto administrativo mediante el cual se realizarán requerimientos a los responsables del relleno para que adopten las medidas correctivas correspondientes.

El funcionario advirtió que, si las deficiencias no son corregidas en el corto plazo, el cierre podría producirse antes de la fecha inicialmente establecida.

“Si no se corrige inmediatamente, muy posiblemente el cierre y clausura que se tiene establecido para febrero del próximo año se tenga que dar de manera anticipada”, indicó González.

Municipios deberán buscar alternativas

El eventual cierre del relleno sanitario representa un reto para los municipios que actualmente utilizan sus instalaciones para disponer los residuos sólidos, entre ellos Chiquinquirá, Caldas, Ráquira y Buenavista.

“Es una decisión de la Alcaldía, como entidad competente. Nosotros hacemos seguimiento y control frente al instrumento ambiental que en este momento nos rige”, precisó.

Por ahora, la fecha de febrero de 2027 se mantiene como el horizonte previsto para el cierre y clausura del relleno sanitario de Carapacho, mientras la autoridad ambiental continúa realizando seguimiento a las condiciones de operación y al cumplimiento de las obligaciones establecidas.